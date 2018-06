Marc Lévy vient présenter ce mardi soir à la bibliothèque de l'Alcazar à Marseille son dernier roman, une fille comme elle (Robert Laffont). L'auteur français contemporain le plus lu au monde était l'invité de France Bleu Provence.

Marseille, France

Marc Lévy est venu à Marseille en famille. Deux journées sous le soleil avant de rencontrer ses lecteurs à la bibliothèques de l'Alcazar. Marseille, une ville qu'il connait un peu.

Marc Lévy : Je suis venu de nombreuses fois. De là à dire que je connais Marseille, c'est un grand mot mais je suis venu très souvent.

France Bleu Provence : Le décor de votre dernier roman, Une fille comme elle, c'est celui d'un immeuble de New York. Est ce qu'une ville quand vous la visitez, peut vous inspirer. Est ce que vous pourriez avoir envie d'écrire un roman qui se passerait à Marseille ?

ML : Oui parce Marseille a un certain nombre point commun avec New York. En fait c'est plutôt l'histoire qui décide du décor. J'ai eu un roman qui se passe à Paris, un autre à Toulouse. Alors Marseille pourquoi pas ?

Il y a deux endroits que j'aime visiter : les bibliothèques et les marchés.

FBP : Vous allez présenter votre roman à la bibliothèque de l'Alcazar. 18 000 m2 de livres au cœur d'un quartier populaire. Vous fréquentez de tels endroits ? Vous aimez les bibliothèques ?

ML : Ah oui. Oui oui. J'ai une vraie passion pour les bibliothèques. Quand je parcours le monde, il y a deux endroits que j'aime visiter : les bibliothèques et les marchés. Mais j'adore visiter les bibliothèques. Ils racontent beaucoup de choses sur la vie d'une ville, sur la vie des gens. D'ailleurs comme les marchés.

FBP : certains disent que vous êtes une machine à best-seller. Ça vous dérange ?

Il n'y'a rien de plus manuel et artisanal que l'écriture.

ML : Non mais ça n'existe pas. En 19 romans, j'ai du changer 8 ou 9 fois de genre. Donc y 'a pas de machine. J'aimerais , ce serait extrêmement rassurant de s'imaginer en machine à best-seller. Mais il n'y'a rien de plus manuel et artisanal que l'écriture. L'écriture, c'est vraiment un artisanat

FBP : Vous vivez beaucoup à New York. Loin de l'actualité française. Par exemple, aujourd'hui, il est question de l'abaissement de la vitesse maximale sur les routes secondaires. 80 km/h. Vous en pensez quoi ?

ML : Vous savez moi, j'ai passé 6 ans à la Croix Rouge dans une Unité de désincarnation routière, et j'ai vu en 6 ans tellement de drames, tellement de morts, tellement de destins brisés. J'ai suffisamment été témoin pour pouvoir le dire. Que ce soit la vie d'un adulte, ou encore pire, la vie d'un enfant. On n'est jamais à 10 minutes prés.

Marc Lévy qui est ce mardi soir à la bibliothèque de l'Alcazar, 52 cours Belsunce dans le 1er arrondissement. L'entrée est libre dans la limite des places disponibles.