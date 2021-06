Marcel et son orchestre de retour sur scène au stade Bollaert de Lens

Le stade Bollaert de Lens accueille ce mardi après-midi un concert de Marcel et son Orchestre. Le groupe nordiste renoue avec la scène après plus d'un an de privation mais ce concert ne peut accueillir qu'un millier de personnes.

"D'habitude, on fait du rock convulsif pour énerver tout le monde. Là, on nous dit, tu les énerves mais pas trop !". Franck Vandecasteele, le chanteur du groupe Marcel et son Orchestre résume ainsi ce qui l'attend dans les prochaines heures au stade Bollaert de Lens. Une scène près du but et un millier de spectateurs dans les tribunes, à bonne distance les uns des autres.

"On ne pourra pas aller au contact"

Ce concert fait partie d'une série de huit proposés par les organisateurs du Main Square. Le festival qui devait se tenir début juillet à Arras n'aura pas lieu. A la place, la captation de ces concerts disséminés dans des lieux emblématiques des Hauts-de-France. Pour un supporter du RC Lens comme Franck Vandecasteele, jouer à Bollaert, "c'est jouer dans le Temple !" C'est donc avec un mélange d'appréhension et d'excitation que les musiciens nordistes envisagent ce concert. Le premier face à un public depuis l'Olympia, en février 2020.

Il y aura donc mille spectateurs dans le stade pour applaudir les Marcel qui ont adapté leur tour de chant à la situation. Interrogé sur l'intérêt du pass sanitaire pour les évènements regroupant plus d'un millier de personnes, Franck Vandecasteele est fataliste : "on a cette pandémie, il faut qu'on s'en débarrasse. Il est indispensable de faire gaffe encore un certain temps mais _le pass sanitaire, je ne sais pas ce que ça peut donner_. S'il faut six heures pour entrer sur un festival et ne pas pouvoir boire pendant douze heures ou manger, ça va être difficile à organiser."