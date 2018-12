À Tours, Marcel Goudeau a le slam dans la peau

Montbazon, France

À 72 ans, Marcel Goudeau s'est épris d'amour pour le slam. Ce style musical popularisé par Grand Corps Malade, il y a une quinzaine d'années, consiste à déclamer des textes poétiques en rythmant le tout soit a capella, soit sur un fond musical. Cet ancien dessinateur tourangeau a également écrit plusieurs livres et déclame ses textes dans les festivals mais aussi dans les bibliothèques, les maisons de retraite ou dans les écoles.

Si vous saviez combien ils en redemandent et à quel point leurs yeux brillent" - Marcel Goudeau

Le jour où nous le rencontrons, il déclame devant à l'Espace Atout-cœur de Montbazon. Face à lui, une trentaine de seniors déjeunent et prêtent une oreille très attentive à ses textes dont le thème central est l'écologie. Marcel Goudeau, lui, ne semble pas étonné par cela. "Là, je dirais que c'est gagné d'avance. Ce sont des gens qui aiment des mots et qui sont préoccupés par cette question de l'environnement, alors quand on leur parle de ça avec des mots choisis, ça fonctionne tout de suite ! Si vous saviez combien ils en redemandent et à quel point leurs yeux brillent."

Des étoiles plein les yeux et le stylo à la main, plusieurs seniors comme Viviane attendent aussi la star du slam avec son livre en quête d'un autographe. "J'attends vraiment qu'il me le dédicace car je l'ai connu à la bibliothèque de Montbazon, il était venu déclamer pour les jeunes et les moins jeunes."

D'habitude ce n'est pas du tout mon genre. Alors qu'avec Marcel Goudeau, ça m'intéresse beaucoup plus" - Daniel

Si le slam, à l'instar du rap, reste plutôt apprécié chez les jeunes. Marcel Goudeau permet aussi aux seniors, comme Daniel, de mettre un pied dans la culture urbaine. "C'est la première fois que j'entends du slam, d'habitude ce n'est pas du tout mon genre. Alors qu'avec Marcel Goudeau, ça m'intéresse beaucoup plus."

D'autant que les thèmes qu'il aborde sont des sujets qui parlent et touchent Martine. "Il colle vraiment aux sujets comme le sujet qu'il a réalisé sur la grand-mère où l'on a été plongé dans des temps que l'on connaît bien."

À noter par ailleurs qu'il a été contacté par le directeur du festival Les Eurockéennes de Belfort pour faire partie de la programmation de l'édition 2019. Un festival qui a réuni 135 000 de personnes cette année.