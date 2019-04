Marcel Pagnol : cinq choses que vous ne savez (peut-être) pas sur l'écrivain

Premier fan de son grand-père, Nicolas Pagnol nous parle de son grand-père avec admiration et affection. Il met en lumière l’homme, l’homme intime et l’homme passionné qu’était Marcel Pagnol ; et c’est à travers quelques anecdotes et confidences que Nicolas nous dévoile Marcel.

A l’occasion du 45è anniversaire de la mort de Marcel Pagnol, nous avons rencontré son petit-fils Nicolas, qui oeuvre au quotidien à la préservation de la production artistique de son grand-père. Dernier projet en date, la publication d’une BD "Les pestiférés" de Serge Scotto, Eric Stoeffel et Samuel Wambre, tirée d’un roman inachevé de Marcel Pagnol "Le temps des amours".

Marcel Pagnol, un "scientifique romantique" qui a failli tuer André Malraux

Écrivain prolifique, cinéaste, producteur, les casquettes de Marcel Pagnol sont multiples et si beaucoup sont connues et reconnues, d’autres le sont moins comme la passion de Marcel Pagnol pour les sciences et la technologie, il a par exemple cherché toute sa vie à démontrer le mouvement perpétuel qui aurait d’ailleurs pu coûter la vie à un autre homme de lettres, André Malraux. Il se définissait d’ailleurs lui-même comme un "scientifique romantique".

Marcel Pagnol inventa le boulon indéboulonnable et la topazette

Bricoleur, il passait beaucoup de temps dans son atelier, avec ses outils, il aimait démonter et remonter; il inventa d'ailleurs le boulon indéboulonnable et déposa un brevet en 1923.

Inventif et passionné de mécanique, Marcel Pagnol construisit en 1937, la topazette, une voiture à trois places, trois roues, trois mille francs, trois litres au cent et trois tonneaux lors du premier essai dans le parc Borély à Marseille. L'écrivain souhaitait que la technologie soit à la portée de tous et du plus grand monde.

Marcel Pagnol, un passionné de pêche

Autre de ses grandes passions, Marcel Pagnol adorait aussi la pêche. A ce sujet, Nicolas Pagnol nous raconte une anecdote sur son grand-père et René Clair : "Marcel avait un bateau, il invita un jour René Clair à venir pêcher en mer, celui-ci refusa et préféra l'attendre sur la terrasse de la brasserie Sénéquier à Saint-Tropez. Revenant au port et voulant épater son ami, Marcel Pagnol décida de faire, ce qui appelait l'accostage à "l'amiral" : arriver à toute vitesse sur le quai, passer la marche arrière, braquer et venir mettre la bateau à quai. Marcel Pagnol avait oublié que la marche arrière était en panne et son bateau se fracassa sur le quai. Marcel Pagnol, casquette visée sur la tête et toujours les mains sur le volant, adressa à son ami fièrement 'Oh René, merci de m'avoir attendu'."

Le romancier Marcel Pagnol et son épouse Jacqueline en juillet 1970. © Getty - Bertrand LAFORET

Les projets de Nicolas Pagnol

Les projets de Nicolas Pagnol sont nombreux : la création d'un musée Marcel Pagnol à Marseille, la sortie à venir de deux nouvelles BD adaptées de l’œuvre de Marcel Pagnol : le T.2 de "Jean de Florette" et le T.1 de "Marius" aux Editions Bamboo.

Nicolas suit également la restauration des films de son grand-père, il vient de terminer "Angèle" et "Regain", réalisés respectivement en 1934 et 1937 et deux films sont en cours de restauration : "La Fille du puisatier" et "Jofroi", datant de 1934 et 1940. Aujourd'hui, 17 films sur 22 ont été restaurés.

Enfin, un documentaire consacré à la vie de Marcel Pagnol sera prochainement diffusé sur France 3 en prime time. Il a été réalisé par Fabien Béziat avec Program33.