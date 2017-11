Marché de Noël de Colmar : les commerçants en plein préparatifs avant l'ouverture vendredi

Vendredi, c'est l'ouverture des principaux marchés de Noël en Alsace. A Colmar, les commerçants des chalets sont en plein préparatifs. Ils seront prêts à accueillir les visiteurs. Près d'un million et demi de personnes sont attendues dans la cité de Bartholdi, jusqu'au 30 décembre.

Bientôt les marchés de Noël en Alsace. Ce sera ouvert dès vendredi, à Strasbourg, Colmar, Mulhouse ou encore Kayszersberg. Les commerçants des chalets sont dans leurs derniers préparatifs. Il faut mettre un dernier coup de marteau, installer la marchandise, mettre les guirlandes.

J'espère faire au plus beau, au plus joli. Il y a les lumières qui clignotent ! " , Ninine tient un chalet où elle vend du vin chaud et des pains d'épices