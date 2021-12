Marché de Noël de Colmar : moins de monde, moins de chiffre d'affaire mais les commerçants sont optimistes

Malgré le port obligatoire du masque, le pass sanitaire pour déguster du vin chaud ou des bretzels, le marché de Noël de Colmar connait tout de même une belle fréquentation en cette période d'épidémie de Covid-19.

Les commerçants dans les chalets enregistrent des baisses de 10 à 30% de leur chiffre d'affaire par rapport à 2019, mais ils restent optimistes pour la suite. Il reste encore une quinzaine de jours avant la fermeture.

Les espagnols très présents en attendant les belges

Les touristes allemands et russes ne sont pas là. Ils sont compensés par les touristes espagnols venus en nombre, mais aussi de nombreux français venus des autres régions. Les commerçants attendent aussi les belges, puisque c'est les vacances là bas.

Des zones de restauration ont été installées depuis ce week-end pour éviter les déambulations avec du vin chaud © Radio France - Guillaume Chhum

Depuis ce week-end, des espaces dédiés pour se restaurer ont été installés près des chalets. Plus question de déambuler dans les allées avec son vin chaud et son bretzel, mais le principe est bien compris. "On est à l'écart pour le vin chaud mais ça ne fait rien, on en profite quand même. Il vaut mieux prendre toutes ces précautions pour que ça continue," commente Danielle, venue avec son mari Michel du territoire de Belfort.

Les commerçants des chalets restent optimistes

"Pour l'instant ça va, ça se maintient. Il y a pas mal d'allemands ou de russes qui ne sont pas là, mais c'est compensé par les espagnols et les français," explique Régine, dans son chalet de spécialités alsaciennes.

"Il reste 15 jours de marché de Noël, c'est à la fin que l'on fera les comptes. Pour l'instant les chiffres ne veulent rien dire," ajoute Régis, représentant des commerçants des marchés de Noël sur la place des Dominicains.

Le marché de Noël de Colmar fermera ses portes le 29 décembre.