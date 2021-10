Marché de Noël de Colmar : un peu moins de chalets, le port du masque sera obligatoire

Les marchés de Noël de Colmar ouvriront leurs portes le 26 novembre. Peu de changements par rapport aux précédentes éditions, une quinzaine de chalets en moins pour plus de fluidité et le port du masque obligatoire. Les réservations sont en bonne voie.

Le marché de Noël de Colmar ouvrira ses portes le 26 novembre et les fermera le 29 décembre. C'est le deuxième marché en terme de fréquentation en Alsace après celui de Strasbourg.

A cause de l'épidémie de Covid-19 qui circucle toujours, le nombre de chalets a été revu à la baisse, une quinzaine en moins, soit 186 au total, pour plus de fluidité aux six endroits différents. Les marchés se tiennent aux Dominicains, à l'ancienne douane, sur la place Jeanne d'Arc, la place des six montagnes noires, le marché gourmand place de la cathédrale et à l'intérieur du Koïfhus.

Port du masque obligatoire

Les marchés de Noël misent sur la proximité. 30% des exposants proviennent de Colmar et de son agglomération. 46% viennent du reste de l'Alsace. Grande nouveauté, c'est aussi le port du masque obligatoire à l'intérieur des marchés.. Le pass sanitaire sera demandé pour accéder au marché gourmand de la place de la cathédrale.

A la tombée de la nuit, les illuminations, sous forme de vidéo-mapping seront présentes sur une vingtaine de sites de la ville, durant toute la durée des marchés.

Du marché de Noël de Colmar à celui de Turckheim

Principale nouveauté aussi : des navettes au départ de la gare de Colmar achemineront les visiteurs vers le marché de Noël de Turckheim. Ce seront 12 départs, pour découvrir une autre ambiance de Noël, les vendredis samedis et dimanche. A noter aussi le 2 décembre à 16 heures, sur la place de la cathédrale un "cook show bilingue" en alsacien et français avec le chef étoilé Marc Haeberlin et le célèbre sommelier Serge Dubs, meilleur sommelier du monde en 1989.

Tous les jours de la semaine, à découvrir une chasse au trésor de Noël destinée aux familles. Vous pourrez la suivre grâce à l'application mobile de l'office de tourisme.

Les voyants repartent au vert pour les réservations

Les marchés de Noël attirent chaque année près de 1,2 millions de visiteurs. Malgré l'épidémie de Covid-19 qui est toujours présente, les réservations commencent à bien repartir. "Ce sont surtout les individuels qui nous appellent. Nous attendons les retours des groupes. Nous faisons tous les reports de 2020 avec les agences de voyage. Tous les voyants sont au vert, on sent un frémissement, ce sera une belle édition" analyse Claire Weiss, la directrice de l'office de tourisme de Colmar.