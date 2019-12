Marché de Noël de Dijon : encore une semaine pour en profiter

Il vous reste une semaine pour profiter, jusqu'au 5 janvier, du marché de Noël de Dijon. Rendez-vous place de la République pour découvrir la patinoire et la grande roue, et place Darcy pour vous balader entre les stands d'artisans et producteurs locaux.

Dijon, France

Clara, 7 ans, a enfilé ses patins à glace, prête à s'élancer sur les 600m2 de glace. Depuis fin novembre, le marché de Noël de Dijon propose des stands gourmands et des manèges, place de la République. Comptez 1€ pour la patinoire, et 4€ pour un tour de grande roue, avec vue imprenable sur tout Dijon. Des stands d'artisans locaux vous attendent place Darcy pour quelques jours encore. Le marché de Noël fermera ses portes le 5 janvier, dans une semaine.

Ce samedi, quelques jours après Noël, Clara est venue profiter de la patinoire avec ses parents et sa petite sœur. Héléna, sa mère, profite elle aussi du marché : "On vient de la région parisienne. Tous les ans on passe Noël chez mes beaux-parents, à Dijon, et on vient chaque année à la patinoire, c'est devenu un rituel, c'est très agréable en période de fêtes. Ça donne un peu de magie!"

Une dizaine de stands gourmands entourent la patinoire et la grande roue place de la République © Radio France - Lou Bourdy

Brian Joubert sur la glace avec le public dijonnais

Juste en face, Angélique, jeune maman de deux ans, observe la glace et les enfants qui défilent : "Je suis venue avec ma fille la dernière fois mais la patinoire était tombée en panne. Ce soir, je compte bien l'y amener pour profiter de ces moments en famille!" Comme Angélique et sa fille, si vous êtes amateurs de patinage artistique, venez rencontrer dimanche 5 janvier Brian Joubert, patineur artistique français, champion du monde de la discipline en 2007, de 14h à 17h, place de la République à Dijon.

Brian Joubert, patineur artistique français et champion du monde, sera présent le dimanche 5 janvier © Radio France - Lou Bourdy

Tout le programme de la patinoire à retrouver sur le site de l'office du tourisme.