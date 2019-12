Marché de noël de Dijon : la passion des santons traditionnels continue !

Magie de noël oblige, en ce début de mois de décembre on installe notre sapin et notre crèche ! Les santons sont encore tendance, ils ont du succès au marché de noël de Dijon, même si les dijonnais restent classiques.

Dijon, France

Le vin chaud, les illuminations, les manèges, les 60 chalets du marché de noël : ca y est la féérie de noël est belle et bien à Dijon. Chez vous ça en est où ? Vous avez peut-être installé votre sapin mais avez-vous pensé à la crèche ? Croyants ou non, c'est le moment !

La passion des santons et des crèches provençales en Bourgogne

Les santons continuent de nous séduire ! Place Darcy, au sein du chalet qui en vend, celui des santons du Moulin à Huile, on trouve plus de 600 références. Ils font entre 4 et 15 centimètres, en terre cuite : des Vierges Marie, mais aussi des pizza Yolos ou des alpinistes.

Blandine et Quitterie, 20 ans, en ont déjà une quarantaine, elles sont en quête de nouveauté : "c'est une tradition familiale d'avoir une crèche à la maison. Tous les ans on achète un nouveau santon de noël pour agrandir la collection et faire des crèches encore plus belles." Elle ont déjà le maire, le marin, le curé, cette fois elles ont un coup de coeur pour le "petit scout".

Certains en ont des centaines, comme Eddy Et Rozenne, plus de 200 : "comme je suis nounou, des enfants m'en ont offert donc ils ont une histoire". Ils installent leur crèches sur plusieurs étages et cela leur prend la journée.

Les dijonnais penchent pour la tradition

Marina, la vendeuse du chalet des du Moulin à huile fabriqués à Aubagne, observe un peu de réticence à la modernité de la part des bourguignons, comparé aux sudistes. "Ils sont un peu plus fermés les dijonnais, un peu plus classiques. On essaye de leur présenter une autre façon de voir la crèche, ils restent fixés sur des choses plus classiques, des santons religieux. La plupart des gens ne comprennent pas par exemple pourquoi on propose de mettre un père-noël dans une crèche. Ce n'est pas la même tradition qu'en Provence non plus."

-> Le marché de noël et les santons à Dijon c'est donc jusqu'au 05 décembre : retrouvez le programme ici.