Marche de Noël de Metz : "Une très forte attente des commerçants"

Le marche de Noël est de retour à Metz à partir de ce vendredi après un an d'absence à cause de l'épidémie de Covid-19. Un événement festif mais aussi économique rappelle Anne Daussan-Weizman, adjointe au maire de Metz en charge de l'Attractivité et des commerces, invitée de France Bleu Lorraine.

Les chalets, le vin chaud et les illuminations : le marché de Noël revient à Metz après un an d'absence à cause de l'épidémie de Covid-19. L'événement s'ouvre ce vendredi et s'étale jusqu'au 24 décembre. Un rendez-vous incontournable pour les commerçants locaux. "C'est une animation qui est très attendue parce que les commerçants sont très demandeurs car la magie de Noël fera venir beaucoup de monde", déclare Anne Daussan-Weizman, adjointe au maire de Metz en charge de l'Attractivité et des commerces.

Un très gros facteur d'attractivité

Les commerçants locaux espèrent profiter de la venue en nombre des touristes. "Le sentier des lanternes avaient drainé 150.000 personnes en 2019, près du conseil départemental, rappelle l'élue, cette année, le volume est vraiment multiplié derrière le palais de justice, il y a aura plus de spectateurs." Le marché de Noël de Metz espère attirer les touristes venus des pays limitrophes, comme le Luxembourg et l'Allemagne.

Les festivités vont accueillir des nouveautés : "la Place de la comédie qui est la place gourmande de la ville, le grand sapin est Place de la République, avec une patinoire, un chemin de glace et une piste de luge", énumère Anne Daussan-Weizman. Le marché accueille également des igloos chauffants où vous allez pouvoir vous restaurer.