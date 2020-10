L'annulation du marché de Noël de Strasbourg a fait l'effet d'une douche froide à Montbéliard où l'on s'interroge sur la tenue de la 34ème édition des "lumières de Noël". La maire de Montbéliard réserve sa décision à la semaine prochaine. En attendant, en vieille ville, on veut y croire.

Marché de Noël de Montbéliard : "On veut encore y croire"

Le ciel s'assombrit au dessus de la 34ème édition des lumières de Noël de Montbéliard, après l'annulation du marché de Noël de Strasbourg, annoncée avec fracas ce jeudi matin. Le plus grand marché de Noël de France se tiendra sans chalets.

A Montbéliard, pour l'instant, la maire Marie Noelle Biguinet reste discrète, mais fait savoir qu'elle s'accroche à l'espoir d'un maintien. Elle prendra sa décision la semaine prochaine, peut-être dès lundi.

En attendant, les pronostics sont plutôt sombres dans les rues de la cité des Princes où l'on redoute cette annulation, même si certains veulent garder espoir jusqu'à dernière minute.

Sur la terrasse du café de la Paix à Montbéliard, Régine s'accroche. "Le marché de Noël est une bouffée d'oxygène, un moment magique qui nous fait oublier l'angoisse de cette crise sanitaire". Même chose dans les commerces, où on l'on tente de se convaincre. A limage de Marie de la boutique Sergent Major : "On y croit, mais après l'annulation de Strasbourg, on est inquiet".

"Sans son marché, Montbéliard est mort", dit Régine Copier

"Une annulation serait une catastrophe économique pour la ville et ses commerçants", pointe le patron de ce café de la Paix, Eric Salvin.

Du coté de l'association des commerçants, on prépare déjà le plan B. "Dans ce contexte morose, on va inciter les gens à venir contempler les lumières de Montbéliard et profiter des animations que nous ne manquerons de mettre en place pour compenser ce marché de Noël, s'il était effectivement annulé". explique Jean-Philippe Ragot, co-président de l'association des commerçants.