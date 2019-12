Marché de Noël de Sarlat : les gendarmes préviennent les commerçants sur de possibles vols

Sarlat-la-Canéda, France

Chaque année, les marchés de Noël sont toujours très prisés des périgourdins. Celui de Sarlat par exemple, classé parmi les dix plus beaux de France selon le magazine GEO ne fait pas exception. Mais pour visiter les 70 chalets, mieux vaut le faire en toute sécurité. C'est le sens de cette action de prévention menée par les gendarmes de Sarlat ce mercredi.

Le risque terroriste pris en compte

Parmi les risques pris en compte par les autorités, il y a le risque terroriste. C'est pour cela que des plots de béton ornent les entrées du marchés, mais aussi "le haut de la rue Fénelon", mis en place récemment par la mairie. "Ce qui est important c'est que la fête soit belle" explique le sous-préfet de Sarlat, Sébastien Lepetit. "Pour que la fête soit belle, il faut prévenir tout ce qui pourrait venir la gâcher" souligne le représentant de l'Etat. Pour cela, et pour tous les autres risques, les gendarmes patrouilleront de manière régulière et quotidienne sur le marché. Ils demandent également d'appeler le 17 pour signaler toute personne suspecte.

Le sous-préfet de Sarlat, Sébastien Lepetit, explique le dispositif de sécurité au marché de Noël de Sarlat Copier

Les commerçants alertés sur de possibles vols

Ce mercredi, la brigade de Sarlat a également fait de la prévention autour des commerçants des chalets. Ils ont attirés l'attention des vendeurs sur les éventuels vols dont ils pourraient être victimes. Dans une "fiche prévention", ils détaillent l'importance de "positionner votre caisse et vos objets personnels loin de la portée des visiteurs". Ils expliquent aussi l'importance de posséder le moins de liquidités possible sur eux, et de faire attention aux chèques et aux faux billets.

Mais ils alertent aussi sur un nouveau phénomène : "On a des vols à domicile à partir des véhicules des marchands ambulants" explique le chef Sylvain Louagie, "c'est-à-dire que les gens récupèrent une carte grise dans le véhicule du commerçant et vont le cambrioler alors qu'il est encore au marché." Les autorités alertent donc sur l'importance de fermer systématiquement leur véhicule et de ne pas laisser de certificat d'immatriculation dans la voiture.

Le marché de Noël de Sarlat est ouvert tous les jours de 10 heures à 20 heures, avec une nocturne le vendredi et samedi jusqu'à 22 heures. Il refermera ses portes le 31 décembre.