Marché de Noël de Strasbourg : à quoi vont ressembler les futures éditions ? La ville répond au jury citoyen

Plus de sobriété, d'artisanal et d'animations pour enfants. Sur les 32 propositions du jury citoyen, composé en juillet 2022 , 30 ont été retenues. Ces mesures visent à faire évoluer le marché de Noël de Strasbourg : plus écologique, plus inclusif, plus authentique et en impliquant davantage les habitants de la ville dans l'organisation de l'événement, qui a réuni plus de trois millions de personnes en 2022 .

Parmi les mesures phares qui seront adoptées dès 2023, "des chalets à taille d'enfants et des endroits sur le marché destinés aux familles" évoque en premier lieu la maire Jeanne Barseghian. Cette nouveauté sera accompagnée davantage d'animations dans les rues et notamment de chorales qui viendront remplacer les musiques diffusées pendant le marché. Le musée alsacien accueillera une exposition dédiée à l'histoire de Noël.

Un marché sobre en énergie

L'artisanat et la sobriété énergétique sont les deux axes sur lesquels ont particulièrement insisté les membres du jury. "Nous souhaiterions un marché plus authentique, qui valorise les produits du terroir et l'artisanat" souligne Magalie, membre du jury. Sur cette question, le règlement intérieur sera modifié cette année, pour un changement effectif en 2024. "Il y a un enjeu de qualité, un enjeu économique et d'emploi pour le tissu artisanal" selon la maire.

Le jury a présenté un certains nombre de mesures pour adapter le marché de Noël à l'urgence écologie et la crise énergétique. Au prochain marché, les visiteurs auront à disposition des poubelles de tri de plastiques et de cannettes. De leurs côtés, les exposants disposeront de compteurs pour mesurer la consommation des chalets. La question des forfaits d'électricité sera revue pour plus d'équité entre les exposants. Les espaces verts, tel le square Louise Weiss, seront réhabilités après chaque édition.

Sur ces points, le jury semble satisfait de l'échange avec la ville de Strasbourg. Tolga Kazbek attend "de voir la suite, voir si ces préconisations seront mises en place dans les délais impartis". Il reste confiant, "ces propositions sont le fruit d'un travail de 8 mois, bien réfléchies. Nous espérons que l'administratif ne sera pas un frein pour la mise en place de certaines mesures" notamment pour un équipement plus sobre en énergie pour les chalets.

Les horaires d'ouverture revus

Les horaires du marché de Noël vont être modifiés. Toujours dès 2023, le marché sera ouvert du dimanche au mercredi de 11h à 20h et du jeudi au samedi, de 12h à 21h.

Deux mesures n'ont pas été retenues : favoriser l'originalité et la décoration des chalets, "nous voulons garder une cohérence esthétique" justifie Jeanne Barseghian. La question de la circulation des véhicules dans le centre-ville n'est quant à elle pas compatible avec les contraintes sécuritaires.