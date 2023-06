Marché de Noël de Strasbourg : de nouveaux horaires d'ouverture pour l'édition 2023

C'était une demande des visiteurs mais aussi des commerçants du marché de Noël de Strasbourg : ouvrir plus tard le soir, pour permettre notamment aux strasbourgeois de déambuler , de manger et de faire des achats en sortant du travail. Leur demande a été entendue. Pour l'édition 2023, les chalets seront ouverts de 11h30 à 21h, au lieu de 11h-20h pour les précédentes éditions. La préfecture du Bas-Rhin l'annonce ce vendredi dans un communiqué.

ⓘ Publicité

Le marché fermera le 24 décembre à 18h

"Afin de permettre à toutes et tous de mieux profiter de cet événement incontournable, l’augmentation de l’amplitude des horaires du marché a été identifiée comme un axe d’amélioration par les organisateurs et les commerçants. À la demande de la Préfète du Bas-Rhin, la direction départementale de la sécurité publique a donc élaboré un protocole de sécurisation du marché qui permettra de concilier l’augmentation de l’amplitude horaire et un niveau de sécurité similaire à celui des éditions précédentes, indispensable à la réussite de l’événement."

Une décision prise en accord avec la mairie de Strasbourg et l'union des métiers et des industries de l'hôtellerie. En revanche, la demande de certains commerçants de fermer le marché de Noël, après Noël, n'a pas été retenue. L'édition 2023 débutera le 24 novembre à 14h et fermera le dimanche 24 décembre à 18h.