Marché de Noël de Strasbourg : la liste des produits interdits qui fait bondir les commerçants

C'est un mail qui a fait vivement réagir les exposants du Marché de Noël de Strasbourg. Il dresse une liste de produits qui seront interdits à la vente pour l'édition 2022 qui doit démarrer à la fin du mois de novembre. D'autres sont placés "sous réserve".

Plus de champagne, ni de raclette

"C'est la première fois qu'on reçoit une liste pour tous. D'habitude chaque commerçant envoie une liste et les produits sont validés ou non. D'ailleurs je ne sais toujours pas ce que j'ai le droit de vendre cette année", s'étonne Sassi Ben-Mourdi, représentant des industriels forains, qui tient un chalet de confiseries place Broglie.

Il dénonce l'incohérence de certaines décisions, avec l'interdiction de vendre de la raclette par exemple, qui doit être remplacée par une "Munstiflette" selon la liste. _"Dans le même temps on autorise des produits italiens (_comme la pizza sur baguette, les cappuccino ou encore les foccacia ndlr). Si on se limite aux produits alsaciens et faits en Alsace, on n'a plus grand chose à vendre" estime-t-il. Selon cette liste, les commerçants devront également vendre du crémant alsacien plutôt que du champagne.

Des produits non-alimentaires sont également concernés par les interdictions comme les parapluies, les bottes de pluies ou encore les habits de Noël pour chiens et chats.

Certains sont placés "sous réserves". "Tous ces produits sont autorisés à la vente, ils seront présents dans les chalets, mais les membres de la commission iront voir les commerçants dans les chalets pour essayer de comprendre l'intention, la provenance, si ça prend avec les clients ou non", éclaire Guillaume Libsig, l'adjoint en charge de la vie associative et des animations urbaines à la Ville de Strasbourg.

Les produits alimentaires interdits : raclette, tartiflette, champagne, pop-corn, donuts de Noël, poulet grillé.

Les produits alimentaires autorisés "sous réserves" : paninis, hot-dogs, produits italiens, halva, loukoums, samoussas, beignets chocolatés, grog de Noël, grog à la liqueur de sapin, liqueur de pain d'épices, bière chaude

Les produits non-alimentaires interdits : déguisements pour chiens et chats, articles en vannerie, ponchos, casquettes, serre-tête, bottes de Noël, parapluies

Les produits non-alimentaires autorisés "sous réserves" : cravates de Noël, Croix JC (crucifix), boules à neige, cartes postales, affiches de Noël, calendriers, tapis de souris, dentifrices et produits d'entretien, cendriers, décapsuleurs, planchettes de table

"Développer l'authenticité"

C'est une commission de "Strasbourg Capitale de Noël" qui a décidé de mettre place cette liste. Elle comprend plusieurs élus et des représentants de commerçants et s'est réunie plusieurs fois cette année pour répondre à la volonté affichée par la municipalité de mettre fin au "supermarché à ciel ouvert".

"Notre objectif c'est de développer la notion d'authenticité, une notion à laquelle sont attachés tous les participants", explique Guillaume Libsig, qui rejette l'idée que les commerçants n'ont pas pris part aux négociations. Pour illustrer la démarche, il prend l'exemple des boules à eau (ou boule à neige), placé "sous réserves" cette année.

"Au début, on a dit le truc à 2€, où Strasbourg est mal orthographié et qui vient de Chine en 300 000 exemplaires, c'est pas forcément le projet. Mais les forains nous ont dit qu'ils faisaient des boules à neige de qualité, du contenu, de la musique, qu'ils vendaient à 20€. Même les forains ne sont pas pour vendre des produits de mauvaise qualité", assure Libsig.

Il reconnait cependant un calendrier tardif pour les annonces. "Le commerçant a déjà fait ses stocks de raclette auprès des fournisseurs par exemple. On ne peut pas lui laisser sur les bras", explique Sassi Ben-Mourdi. Il reste aussi sceptique sur l'argument des produits locaux ou de qualité supérieure "évidemment qu'on est pour le local, mais il en faut pour toutes les bourses".

Une tolérance sera mise en place cette édition assure l'élu. Les membres de la commission passeront toute cette année dans les stands pour échanger avec les commerçants, leur rappeler que certains produits sont interdits et évaluer la pertinence des produits placés "sous-réserves".