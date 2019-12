Marché de Noël en Périgord Noir : Sarlat aux couleurs de la Laponie

Sarlat-la-Canéda, France

A Sarlat, le Père Noël est dans les starting-blocks. Il a affûté les patins de son traîneau, abreuvé ses rennes de potion magique, calé tous les cadeaux bien en équilibre et branché son GPS sur toutes les cheminées des maisons des enfants qui l'attendent. Le Père Noel passera en Périgord noir et ailleurs dans la nuit du 24 au 25 décembre mais dès maintenant, la ville de Sarlat la Canéda est prête à l'accueillir.

70 chalets au marché de Noël

Le marché de Noel ouvre ses portes ce mercredi. Il est classé parmi les dix plus beaux de France selon le magazine GEO et il fait tout pour rester dans ce top TEN. Cette année encore, 70 chalets sont installés sur la place de la Grande Rigaudie. On y trouvera de quoi manger sur la Place Gourmande; de la viande de rennes, des Bretzels ou des hamburgers au foie gras entre autres. Vous pourrez déguster à l'abri. Cette place Gourmande est couverte. Vous y trouverez aussi de la déco, de l'artisanat d'art que l'on déniche souvent dans ces petits chalets de bois. Les patinoires ouvrent également dès ce mercredi , l'une de 300 mètres carré et l'autre de cinquante pour les petits patineurs. Là aussi elles sont couvertes.

Une fabrique de jouets , un igloo et un tipi à côté de la maison du Père Noël

Au pied des marches, sur la place du 14 juillet, il y a la forêt de sapins, la maison du Père Noel avec sa boite aux lettres, ses rennes, un espace photo, un atelier de fabrique des jouets, un tipi et un igloo. Vous pourrez aussi tester la balade en traîneau tiré par des chiens dans le jardin du Plantier, admirer les sculptures de glace d'André Marastoni, spécialiste des arts éphémères. Tout l'univers du père Noel ou presque est reconstitué. C'est d'ailleurs son pays, la Laponie, qui a été choisi cette année avec un thème en rouge et blanc, comme le bonnet et la barbe du Père Noel qui vous attendra dans sa maison chaque jour jusqu'au 31 décembre.

Sapin de Noël (image d'illustration) © Radio France - Elodie Rabelle

L'inauguration a lieu samedi 7 décembre avec une soupe aux potirons et brisures de truffe, conte de noël de Daniel Lhomond, mapping vidéo sur les murs de la place de la Liberté, lutins, parades lumineuses et feux d artifice. Les 70 chalets sont ouverts de 10 heures à 22 heures et le samedi jusqu'à 22 heures. Pour vous permettre de stationner en toute tranquillité, les boulevards Henri Arlet, Nessmann, Eugène Leroy et Voltaire ainsi que la place Salvador Allende sont gratuits ainsi que les parkings des Cordeliers, de Desmouret, de la place du 19 Mars 1962, de l’avenue Aristide Briand.