Marche Metz-Nancy : 1 800 participants même pas freinés par la pluie !

Nancy, France

La cloche retentit. Signe de la délivrance après 63 km pour Christophe, habitant Montauville (Meurthe-et-Moselle). "Un soulagement !", lâche-t-il dans un sourire, "au 47è km, j'ai eu un coup de bambou et malgré la pluie, j'ai bien tenu. J'ai pensé à mes enfants". Philippe, bénévole, compatit :

Je pense qu'on est très heureux d'arriver dans de telles conditions ! La cloche, c'est peut-être la fin d'un calvaire pour certains"

Stéphane a puisé dans son mental pour arriver au bout des 63 km © Radio France - Isabelle Baudriller

La pluie ne s'interrompt pas et les participants se succèdent au stand de ravitaillement : sandwiches, gâteaux, fruits secs, eau et tout un stock de t-shirts, casquettes, sacs et autres crèmes décontractantes à l'arnica. "Servez-vous, c'est gratuit", précise Evelyne. Elle-même fait partie du club de marcheurs d'Auboué mais c'est en bénévole qu'elle accueille les valeureux marcheurs. "Partir à 5h du matin, arriver parfois à 17h le soir, marcher par tous les temps, il y a de bonnes montées : oui, moi je les admire !"

David et Clément ont couru et marché en duo © Radio France - Isabelle Baudriller

35 km dans les jambes pour David, 47 ans, et son jeune voisin de Pont-à-Mousson Clément, 12 ans. Tous deux sont partis de Montauville. Leur temps ? "Je n'ai même pas regardé", confesse David qui jette un œil au chronomètre de sa montre. "Ça fait à peu près 5 heures et demi. C'est correct. On n'est pas là pour faire un score !"

Arrivé le premier après 6h18 de course pour 63 km : Stéphane Thielen a de quoi être heureux ! © Radio France - Isabelle Baudriller

Stéphane Thielen, lui, peut être satisfait de son "score". A 43 ans et pour sa 19è Metz-Nancy, ce sportif de Hombourg-Haut (Moselle) arrive le premier. "Les premières années, je la faisais en marchant et par la suite, j'ai augmenté le rythme et maintenant, je cours." Non seulement premier mais aussi record personnel battu : Stéphane a avalé les 63 km en 6 heures et 18 minutes seulement.