Marcher dans l’eau c’est du sport ! Exemple à Canet en Roussillon avec le longe côte

Je vous imagine déjà, dans l'eau, la mer oui, à Canet tout près de Perpignan. Vous êtes en groupe avec un guide qui est présent pour vous coacher. L'eau jusqu'au torse et surtout avec des chaussures, on ne pratique jamais le longe côte pieds nus.

L'an dernier il y a eu ici, un championnat régional, car cette activité est officiellement considérée comme un sport.

Illustration : Canet en Roussillon © Radio France - Sébastien Giraud

Alors pourquoi est-ce que Canet est l'endroit idéal pour pratiquer le longe côte ? Réponse simple, car vous pouvez marcher dans l'eau sans trop vous éloigner de la plage ici, ça descend doucement en profondeur et c'est très pratique pour ce type d'exercice.

La distance généralement proposée par le club, c'est dans les 5 kilomètres sur environs une heure et demi. un rapport "espace / temps" constructif. Et le seul secret pour évoluer dans cette discipline, c'est l'entrainement !

Et c'est pour qui alors le longe côte ? 20 ans, une étudiante fait partie de l'association et le doyen ici a entre 75 et 80 ans, le longe côte se veut intergénérationnel, l'occasion aussi de créer du lien entre les gens.

Bon à savoir, le Longe Côte Canet propose des séances pour tester, essayer, voir si ça peut vraiment vous correspondre.