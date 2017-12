Marchés de Noël : des décorations faites maison, une passion plus qu'un commerce

C'est la saison des marchés de Noël. Des manifestations où certains Icaunais viennent exposer et vendre leurs créations. C'est le cas de Corinne Mondion. Cette habitante de Saint-Martin-d'Ordon crée des décorations de noël, des petits univers féeriques qui viendront animer les tables de fêtes.

A Saint-Martin-d'Ordon (Yonne) cela fait deux ans que Corinne Mondion créé ses décorations de Noël. Et ce dont elle est la plus fière, ce sont sans doute ces lanternes: "c'est une structure métal, avec des vitres d'à peu près cinquante centimètres de hauteur. A l'intérieur de la vitrine, il y a un petit sujet qui s'éclaire, c'est un montage de Père Noël, bonhomme de neige et un petit cerf tout illuminé. A l'intérieur, je mets aussi de la guirlande électrique, des boules suspendues et le fond est toujours fait avec une imitation de neige."

Des lanternes, des centres de tables ou des scènes de Noël, la créativité de Corinne Mondion est toujours inspirée par des thèmes de couleurs © Radio France - Renaud Candelier

Pour réaliser ses créations, toutes uniques, Corinne a accumulé un stock impressionnant de petit matériel.

"Là vous avez une étoile scintillante, des boules avec des plumes, des petits paquets cadeau qui s'allument, des cabanes à oiseaux, etc"

Des boites et des tiroirs occupent la moitié de la pièce en sous-sol. "Cela fait à peine dix mètres carrés, je n'ai pas de fenêtre extérieure, mais ça me plaît tellement que je ne vois pas le temps passer. J'ai l'impression d'y avoir passé une heure alors que j'y ai passé la journée." Une passion dévorante qui est née très tôt chez cette femme de 45 ans, assistante maternelle. Petite elle aimait déjà beaucoup décorer sa maison, se promener devant les maisons illuminées ou flâner devant les vitrines au mois décembre. Aujourd'hui, à son tour Corinne veut partager cet amour de Noël lorsqu'elle rencontre des clients sur les marchés: "je suis contente de rencontrer beaucoup de monde et de voir que ça plaît. Je vois l'émerveillement dans leurs yeux."

Détail d'un petit Père Noël installé sur son traîneau enneigé. Création de Corinne Mondion, Saint-Martin-d'Ordon (Yonne) © Radio France - Renaud Candelier

Mais vivre de sa passion, Corinne n'y pense pas. La saison de Noël est courte, les matières premières sont chères. Et si parfois elle rentre à peine dans ses frais, ce sont les sourires des enfants qui font sa récompense.

Les décorations de Noël, une passion à partager - Reportage Renaud Candelier Copier

Vous pouvez retrouver Corinne Mondion les 9 et 10 décembre sur le marché de Noël de Courtenay, puis le 15 décembre en nocturne à Egriselles-le-bocage.