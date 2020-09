Y aura t-il des marchés de Noël en Alsace fin novembre ? La question est sur toutes les lèvres, depuis la rentrée. A Strasbourg et Colmar, on est dans l'attente. A Mulhouse, on se prépare. A Eguisheim et Kaysersberg, les deux communes sont partagées entre incertitudes et espoirs.

Marchés de Noël en Alsace : espoirs et incertitudes à Kaysersberg et Eguisheim

La question est sur toutes les lèvres pour cette rentrée : y aura t-il ou non des marchés de Noël en Alsace fin novembre ? A Strasbourg, la préfète a dit souhaiter le maintenir. A Colmar, le maire, Eric Straumann veut aussi le maintien et espère une décision de la préfecture à la mi-octobre. A Mulhouse, on se prépare.

Dans les autres communes plus petites, qui ont l'habitude aussi d'accueillir les marchés de Noël, on est dans l'attente et l'incertitude. C'est le cas à Kaysersberg ou encore Eguisheim. Les élus et les organisateurs planchent sur des scénarios, pour mettre le paquet sur les mesures sanitaires. Mais, ce sont les préfets qui auront le dernier mot, en fonction de l'avancée de l'épidémie. Le port du masque sera bien sûr obligatoire.

Marché plus aéré à Eguisheim, moins de chalets

A Eguisheim, les organisateurs du marché de Noël ont comme maître-mot : adaptation à la Covid-19. Un marché qui sera sans doute plus aéré que les précédentes éditions.

" Le but, c'est qu'on aère le plus possible, quitte à louer moins de chalets. Il faut aussi un sens de circulation et que les visiteurs ne soient pas statiques, surtout autour des fameux stands de vins chauds,", argumente Yannick Minni, le président de l’association des partenaires économiques d’Eguisheim.

Des groupes de travail à Kaysersberg

A Kaysersberg, les élus, les membres de l'office de tourisme et les organisateurs du marché de Noël, vont travailler main dans la main, pour élaborer plusieurs solutions, pour fluidifier la circulation des visiteurs. "C'est un casse-tête et un travail que nous devons fournir. L'objectif est de mettre sur la table, un maximum de propositions qui peuvent-être des adaptations. A savoir si elles sont valables ou pas, cela dépendra de l'évolution du Covid," explique la maire de Kaysersberg, Martine Schwartz.

Du côté de l'office de tourisme, la campagne de promotion des marchés de Noël est au ralenti. Mais il faut que les hébergeurs soient souples, prévient Christophe Bergamini :

_" Il faut que les prestataires proposent des annulations sans frais. Des réservations pour quelques jours, plutôt que du samedi au samedi,"_détaille le directeur de l'office de tourisme de Kaysersberg. Du côté des commerçants, on se pose aussi la question sur la fréquentation. Est-ce que les visiteurs seront au rendez-vous ?

Dans tous les cas, ce sont les préfets qui auront le dernier mot, sur la tenue ou non des marchés de Noël .