Le marché de Noël de Toulouse, sans conteste le plus gros de la partie ouest de l'Occitanie, ouvre ce vendredi soir place du Capitole. Castres, Albi, Blagnac, Millau et d'autres vont suivre. Tour d'horizon des autres marchés et animations de fin d'année en Midi-Pyrénées

Marchés et illuminations de Noël en Midi-Pyrénées : les dates d'ouverture

Midi-Pyrénées, France

C'est déjà la 20ème édition à Toulouse : le marché de Noël de la place du Capitole accueillera cette année 115 chalets, inauguration ce vendredi 22 novembre à 19 heures. Les cabanons resteront en place jusqu'au 26 décembre, ouverts jusqu'à 19 heures tous les jours sauf les vendredis et samedis pour des nocturnes jusqu'à 22 heures. L'alimentation tiendra la part belle avec 32 exposants. En revanche, les illuminations ne sont allumées que le dimanche 1er décembre dans la ville rose. À noter que cette année, pour des raisons de sécurité, il n'y aura pas de patinoire à Toulouse.

Enfin, plus tourné vers la production locale, le marché de Noël artisanal et solidaire et sa quarantaine d'exposants s'installeront du samedi 7 au dimanche 22 décembre sur les allées Jules Guesde.

Les autres animations de Noël en Haute-Garonne

Des dizaines de communes organisent, souvent sur un week-end entier, leur propre marché de Noël. C'est le cas ce week-end du 23-24 novembre, de l'Union à la Grande Halle avec une cinquantaine d'artisans, de Pins-Justaret à la salle des fêtes ou Caubiac dans le nord-ouest de la Haute-Garonne tout près du Gers. À Blagnac, l'un des plus gros marchés de Noël de l'agglomération toulousaine ouvrira ce mercredi 27 novembre pour cinq jours, dans le centre ancien.

Suivront le premier week-end de décembre, les marchés de Noël de Sainte-Foy-de-Peyrolières du vendredi 29 novembre au dimanche 1er décembre, le marché solidaire de la ville de Brax à la salle des fêtes, celui de Saint-Bertrand-de-Comminges ou encore celui de Frouzins. Le week-end suivant, celui des 7-8 décembre, rendez-vous notamment sur les marchés de Noël de Muret, Rieumes, Fronton ou Verfeil.

À Saint-Gaudens, on notera le lancement des illuminations place Jean Jaurès le 6 décembre, et le marché à la Grande Halle du 14 au 22 décembre. Tardives aussi les animations de Noël à Castanet-Tolosan avec les traditionnelles Féeries d'hiver à partir du vendredi 13 décembre

Rendez-vous le 6 décembre pour les marchés de Noël de Castres et Albi

Cette année encore, Albi devrait miser gros sur les fêtes de fin d’année avec un marché gastronomique et artisanal composés d'une quinzaine de chalets au jardin national à partir du 6 décembre. La ville dira bientôt si elle adopte comme l'an dernier et comme Castres, la mise en lumière (le "mapping") de sites emblématiques albigeois. Les illuminations sont prévues le samedi 30 novembre à Albi.

Sans doute le marché de Noël le plus réputé du Tarn, celui de Castres ouvrira aussi le 6 décembre, jusqu'au 31 décembre avec un programme à venir et sans doute une trentaine de chalets place Jean Jaurès.

Le marché de Noël de Castres est l'un des plus attendus en Midi-Pyrénées. - Ville de Castres

À Lavaur, le Rotary Club organise son 19e Marché de Noël avec marché gourmand et artisans-créateurs à la Halle d'Occitanie du 6 au 8 décembre. On peut aussi citer le marché de Noël de Monestiès ce même 8 décembre à la salle des fêtes ou encore celui de Castelnau-de-Momtiral le 14 décembre sur la place des arcades.

Montauban attend la mi-décembre

Dans le Tarn-et-Garonne, Montauban lance ses festivités le 15 décembre à la fois sur la place Nationale, l'esplanade des fontaine, la lace Pénélope et les rues piétonnes. Devraient être bientôt dévoilés les détails sur la patinoire, les déambulations et les animations à halle gourmande. Comme à Toulouse, la ville sera illuminée à partir du 1er décembre.

Beaumont-de-Lomagne organisera son marché de Noël couvert le 1er décembre. Celui de Labastide-du-Temple, 22ème édition, est prévu à la salle des fêtes le 8 décembre. Même date pour Caussade où l’association des commerçants et artisans prépare son marché de Noël les 7 et 8 décembre sur les promenades.

Cahors : la patinoire sur les allées Fénelon

À Cahors, la patinoire de 600 mètres carrés de glace naturelle sera mise en place le samedi 14 décembre, jusqu'au 5 janvier. Un village sera installé avec des stands de produits gourmands, et un manège pour enfants. Dégustation de chocolat et vin chauds, crêpes et gaufres.

Autre rendez-vous incontournable dans le Lot en décembre : le marché de Saint-Cirq-Lapopie, dans les ruelles les 16 et 17 décembre avec procession aux flambeaux à voir. Rendez-vous plus gourmand à Saint-Céré le même week-end. À Figeac, on attend une foire bio de avec cinquantaine de producteurs locaux le dimanche 15 décembre.

Ailleurs dans le Gers, l'Ariège et l'Aveyron

Comme chaque année, les habitants d'Auch et ses environs pourront profiter du marché de Noël sur le parvis de la cathédrale et à la maison de Gascogne du 13 au 24 décembre. Un peu plus tôt, Condom organise un petit marché de Noël le samedi 30 novembre, en attendant le plus gros de la ville, celui du comité de quartier Saint-Michel du 13 au 15 décembre.

En Ariège, le marché de Noël de Pamiers a fait ses preuves depuis douze ans, organisé par l'association des commerçants. Pas de date avancée pour l'heure, en général il ouvre mi-décembre. Foix devrait présenter sa Foire de Noël, sur les allées de Villote du 21 au 23 décembre. Tandis que Vernajoul proposera cette année un marché gourmand le 8 décembre.

En Aveyron, plusieurs communes organisent là encore leur propre marché de Noël : Réquista (29-30 novembre), Conques (30 novembre-1er décembre), dans le centre-ville de Decazeville (14-15 décembre). Espalion proposera un village de Noël du 20 au 24 décembre. À ne pas rater dans le Sud-Aveyron en fin d'année : Millau voit les choses en grand avec son festival Bonheurs d'Hiver du 13 au 31 décembre, un marché qui ouvrira dès le 7, des spectacles, des déambulations, des concerts et même un feu d'artifice le lundi 30 décembre. Enfin Rodez n'a pas encore communiqué sur ses animations de fin d'année qui débuteront sans doute le week-end du 7 décembre avec son traditionnel marché de Noël.