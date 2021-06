Marchés gourmands, speed-visites, visites à la carte : le programme de l'été à Châteauroux

Châteauroux Berry tourisme, l'office de tourisme de l'agglomération castelroussine, présente son programme de l'été. Il y aura des visites ludiques, tournées vers la nature et le retour des marchés gourmands. Objectif : attirer des touristes et des locaux !

Les vacances d'été approchent ! L'occasion de découvrir ou redécouvrir le patrimoine castelroussin. Châteauroux Berry tourisme, l'office de tourisme de l'agglomération, présente son programme de l'été. Au programme : des découvertes en extérieur, le retour des marchés gourmands et des visites pour accueillir, non pas que des touristes, mais aussi des locaux.

Des visites ludiques, en extérieur

Cet été, les visites seront tournées vers le tourisme nature. "Au vu des règles d'hygiène qui s'imposent à nous cette année, on a favorisé les visites en extérieur pour essayer d'accueillir un maximum de monde et éviter les contraintes du masque et des jauges", explique Alison Rousseau, la directrice de Châteauroux Berry tourisme, invitée de France Bleu Berry ce mercredi 23 juin.

Elle indique que des visites plus ludiques vont être organisées, plus spécifiquement à destination des Castelroussins. "Pour satisfaire les locaux qui ont déjà fait le château Raoul et toutes nos visites essentielles, on organise cette année des visites où le touriste est un peu plus acteur", précise-t-elle. Il y aura par exemple un rallye touristique. "Il y aura aussi des visites dont vous êtes le héros, ajoute Alison Rousseau. Ce sont des visites où vous déroulez vous-même le fil, au gré de vos choix. Le guide vous pose des questions, à vous de décider si vous irez à droite ou à gauche. La visite ne sera jamais la même".

ÉCOUTEZ - Alison Rousseau, directrice de Châteauroux Berry tourisme, présente le programme de l'été Copier

Des "speed-visites" pour les Berrichons qui ne partent pas en vacances !

Châteauroux Berry tourisme a aussi pensé aux Castelroussins qui ne prennent pas de congés cet été. "On va proposer des instantanés, des speed-visites en 36 minutes à la pause déjeuner en afterwork, à 16h, pour que les locaux puissent découvrir les Cordeliers, l'église Saint-André, le parc Balsan ou même l'US Muséum qui vient d'ouvrir", précise Alison Rousseau.

Le retour des marchés gourmands

Gros succès de l'été dernier : les marchés gourmands ! Les grands pique-niques sont de retour cet année au parc Balsan. "Ça a énormément plu, on avait accueilli plus de 2.000 personnes par soir l'année dernière. Alors on reconduit cette formule cet été", se réjouit Alison Rousseau, qui précise qu'il faudra amener ses propres couverts. Les trois premiers marchés gourmands se tiendront au parc Balsan à Châteauroux, suivis de Villedieu-sur-Indre et Le Poinçonnet.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Pas de visites secrètes cet été

Enfin, cela risque de décevoir de nombreux Castelroussins : il n'y aura pas de visites secrètes cet été. Elles avaient remporté un très grand succès l'an dernier, notamment celles de l'aéroport et de l'ancienne usine Le Flockage. "On était souvent dans des lieux confinés, qui ne nous permettaient pas de se retrouver à plusieurs, indique-t-elle. Donc on préfère se laisser un peu de temps, cela nous permettra aussi de trouver de nouveaux lieux. Mais elles reviendront, je le promets !", assure la directrice de Châteauroux Berry tourisme.

Toutes les infos sur les tarifs, les dates, les inscriptions sont à retrouver sur le site de Châteauroux Berry tourisme.