Marchés nocturnes à Toulouse : la Ville veut mieux réguler les flux et la consommation d'alcool

Dans le quart d'heure toulousain, on se penche sur les nuits toulousaines : à l'image des "nocturnes", les nuits sont-elles devenues trop bruyantes et alcoolisées en ville à Toulouse ? Les nocturnes vont évoluer d'après Jean-Jacques Bolzan, adjoint à la mairie en charge du bien manger à Toulouse.

ⓘ Publicité

France Bleu Occitanie : Depuis 2015, assez nocturne sont devenus incontournables. On peut le dire comme ça à Toulouse. Est-ce que vous vous attendiez à un tel succès ?

Effectivement, quand on a lancé avec les commerçants et c'est parti de l'initiative des commerçants, c'est nocturne. Là, on ne s'attendait pas à avoir un tel succès aujourd'hui. Mais il ne faut pas le regretter. Ça commençait par le marché Victor-Hugo, ensuite les Carmes et ensuite Saint-Cyprien. Voilà, c'est festif. Donc on ne peut pas quand même aujourd'hui, dans ce monde de brutes, se plaindre des festivités. Pour autant, il ne faut pas fermer les yeux et il faut travailler pour faire mieux. Mais en 25 nocturnes, et aucun problème. N'allons pas chercher des problèmes.

Donc il n'y a pas de débordement ?

Ça permet aux jeunes de déguster du vin, du bon vin, de notre patrimoine local. Mais au vu du succès, j'ai missionné pendant deux mois, octobre, novembre une personne qui va rencontrer l'ensemble des commerçants, des associations de marché. De façon à ce qu'elle réalise un rapport. Nous allons voir ce qu'il y a à améliorer. Pour tendre vers des nocturnes, du bien mangé. Les jeunes vont moins à l'intérieur. C'est là aussi où les commerçants doivent se remettre en question. Donc il faut maintenant amener de l'animation.

Et comment éviter les débordements ?

Ça commence à 19 h, 19 h 30 jusqu'à 22 h 30. En arrêtant à 22 h 30, c'est la bonne heure. On a constaté depuis les 25 nocturnes que ça permet de ne pas avoir cette viande saoule.