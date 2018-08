PHOTOS. La 17ème édition de Marçon Classic se déroule ce week-end sur la base de loisirs du lac des Varennes, à Marçon (Sarthe) et attire toujours plus d'amoureux des vieilles automobiles.

Marçon, France

"C'est sans doute la plus grande manifestation de la vallée du Loir" explique fièrement Jean-Pierre Chereau, le maire de Marçon. D'année en année, le succès ne se dément pas pour ce rendez-vous des amoureux de voitures anciennes et de prestige. Cette 17ème édition attend quelque 1 200 collectionneurs-exposants et 15 000 visiteurs dans une commune qui compte un peu plus d'un millier d'habitants.

Plus de 1 200 voitures sont exposées © Radio France - Bénédicte Robin

Des voitures à découvrir et redécouvrir © Radio France - Bénédicte Robin

"Au début on a commencé avec une trentaine de voitures"

"Il y a 17 ans, on avait une trentaine de voitures, il y a dix ans il y en avait 600 et aujourd'hui plus de 1 200. On est peut-être un peu victime de notre succès" s'amuse Thierry Ménard, le vice-président d'Ani'marçon, l'association qui organise l'événement.

Renault Dauphine © Radio France - Bénédicte Robin

C'est un rendez-vous très familial poursuit-il, "les gens viennent voir des voitures qu'ils ont connu dans leur jeunesse, qu'ils avaient eux-mêmes ou que leurs parents avaient. Il y en a aussi qui datent d'avant-guerre. Ils partagent cela avec leurs enfants". Et puis il y a aussi les voitures de prestige et les anciennes voitures de courses qui ont fait rêver certains et continuent de le faire aujourd'hui.

Les voitures de prestige côtoient les voitures de tous les jours © Radio France - Bénédicte Robin

15 000 visiteurs sont attendus tout ce week-end © Radio France - Bénédicte Robin

Un rendez-vous des chineurs

C'est aussi un grand rendez-vous pour ceux qui cherchent des pièces détachées pour leurs véhicules. De nombreux exposants revendent des pièces, parfois rares que certains font des kilomètres pour trouver.

Un marché de pièces détachées © Radio France - Bénédicte Robin

Programme complet et informations ici.