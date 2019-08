Marçon Classic les roues dans la boue, mais le sourire aux lèvres

Marçon, France

Il n'a pas cessé de pleuvoir pour cette première journée de la 18e édition de Marçon Classic, dans le sud de la Sarthe. Cela n'a pas empêché les visiteurs de passer un bon moment. "Nous ce qui nous anime c'est de créer un fête", explique Thierry Ménard, le vice-président d'Ani'Marçon, qui organise l'événement. "Le temps me chagrine. On a quand-même un gros investissement. On est déçu pour nous et pour le publique", ajoute-t-il. Mais il garde la tête haute. Même si cette édition ne rapporte pas assez de bénéfice, Ani'Marçon a des ressources pour organiser la prochaine.

A l'abri dans les camping-cars et les caravanes

Les camping-caristes et les caravaniers sont les plus heureux. Ils se mettent à l'abri dans leur véhicule pour se protéger des torrents de pluie. Fabienne et André, originaires de l'Eure, se reposent sur leurs chaises pliantes à motifs fleuris des années 1970.

André, mécanicien, a restauré lui-même sa caravane Georges et Jacques, datant de 1976. Il la tracte avec la Peugeot 504 TI, à droite. © Radio France - Clémentine Sabrié

Un peu plus loin, Arnaud, un quarantenaire de la Ferté-Bernard, prend l'apéritif avec ses amis. Il a installé une planche à l'arrière de son estafette pour poser les verres et les bières. Avec sa compagne, ils l'ont acheté il y a quelques mois pour partir en vacances avec leurs deux filles. "En priorité, on a refait le sol, on a remis un lino", montre le charpentier de formation. Seule touche de modernité : des prises pour faire charger les smartphones et les tablettes.

Ambiance vintage garantie avec les coussins d'origine de l'estafette. © Radio France - Clémentine Sabrié

Arnaud a garé son estafette beige - la même que les gendarmes dans les années 1980 - à côté d'un combi Wolkswagen. © Radio France - Clémentine Sabrié

Attention aux dérapages dans les chemins boueux

Pour limiter les dégâts de la pluie, les bénévoles d'Ani'Marçon ont recouverts certains chemins de paille (photo en haut de l'article). Juste avant qu'ils n'arrivent, une Triumph TR5 PI s'est mise en travers de la route. Le conducteur a finalement réussi à redresser le cap.

La Triumph TR5 PI a eu de la peine à avancer sur la route boueuse. © Radio France - Clémentine Sabrié

La solution aux déplacements sous la pluie diluvienne aurait pu venir du véhicule amphibien, en démonstration samedi après-midi.