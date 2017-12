C'est à faire en ce moment en Côte-d'Or : le spectacle "Le Petit Chaperon Rouge" version marionnette à Dijon, une visite festive au musée de la vie bourguignonne et une séance de cinéma pour le film "Paddington 2".

Côte-d'Or, France

Cinéma en Côte-d'Or avec "Paddington 2"

Allez voir l'histoire du petit ours le plus sympa Paddington 2. Il parle et il vit chez la famille Brown. Dans ce deuxième volet, l'ours poursuit un voleur qui lui a chipé le cadeau qu'il voulait offrir à sa tante.

Infos pratiques :

Le "Chaperon Rouge" version marionnette

Ce mardi 26 décembre rendez-vous à 10h30 au jardin de l'arquebuse à Dijon pour voir "Le petit chaperon rouge". Les marionnettistes se sont inspirés des traditions des théâtre des pays de l'Est avec des décors très colorés. En coulisse se trouve un seul homme. Il s'appelle Venko et il est d'origine bulgare. Il a même inventé un petit moteur qu'il cache dans ses personnages pour les animer.

Le petit chaperon rouge, Venko KIOSSEV de la compagnie intermarionnette

Infos pratiques :

Mardi 26 décembre au Jardin de l'Arquebuse à 10h30

Entrées à partir de 5€

Les secrets des fêtes au musée

Ce mercredi 27 décembre, vous saurez tout des fêtes de fin d'année grâce au musée de la vie bourguignonne à Dijon. Depuis quand fête-t-on noël ? Le Saint Nicolas est-il le vrai père noël ? Comment est née la tradition des catherinettes ? Visitez le musée pour avoir les réponses !

Infos pratiques :