Mardi gras - La tradition du Carnaval avec son histoire, ses recettes et ses cavalcades

À l'occasion de la fin de saison des carnavals et de Mardi gras, France Bleu vous propose de partir aux origines de cette tradition avec ses recettes de cuisine et ses cavalcades.

La tradition de Mardi gras... ses origines religieuses avec France Bleu Pays Basque

Défilé du carnaval Place de la Concorde à Paris - peinture d'Ernest Louis Augustin Seigneurgens © Getty

À l’origine de nombreuses fêtes traditionnelles et gourmandes, il y a presque toujours une signification religieuse et la tradition de mardi-gras n’échappe pas à la règle. Pour préparer Pâques, les chrétiens pratiquaient le Carême. Le Carême était une période de pénitence, de jeûne et d'Aumône qui dure 40 jours, en souvenir de la retraite de Jésus dans le désert. Par opposition à ces privations, un jour d’abondance le précédait : Mardi-gras.



🎭 Retrouvez les origines de cette fête ainsi que des recettes gourmandes dans l'émission On cuisine Ensemble de France Bleu Pays Basque

Un Mardi gras gourmand avec France Bleu Elsass

Beignets "Scherwe" - Brigitte Moog

Brigitte Moog vous propose sa recette familiale des beignets de carnaval dits "Scherwe". Le mot "Scherwe" désigne un éclat de bouteille ou de vaisselle cassée. Brigitte leur donne une forme de losanges à l'aide d'une roulette cannelée puis elle incise légèrement le centre avec la roulette. À la cuisson, l'incision disparaît quasiment.



🍴 Retrouvez sur France Bleu Elsass l'intégralité de la recette des beignets de carnaval dits "Scherwe" de Brigitte Moog

Beignets traditionnels © Radio France - Simone Morgenthaler

Angèle Schaeffer propose la recette des beignets de carnaval traditionnels faits à base de pâte à levure de bière. Ils sont légèrement étirés en leur centre pour rappeler la forme des disques de bois liés à la traditions du lancer de disques enflammés dite "Schieweschlaawe".

🍴 Retrouvez dans On cuisine ensemble les beignets de Carnaval d'Angèle Schaeffer

Confiture de Carnaval

Fabrice Krencker, élu en 2010 Meilleur Confiturier de France, propose sa recette de confiture de carnaval (fruits exotiques aux confettis et serpentins).

🍴 Retrouvez cette recette originale de Fabrice Krencker sur France Bleu Elsass

Faire la fête dans toute la France

Bande de la basse ville de Dunkerque © Radio France - Véronique Houdan

Le carnaval de Dunkerque est de loin le plus original, le plus festif et convivial de France qui réunit des milliers de personnes masquées qui chantent et dansent ensemble.

🎉 Retrouvez en images l'édition 2017 de ce célèbre carnaval avec France Bleu Nord

L'édition 2017 du carnaval de Bambiderstroff aura lieu à Créhange - carnavaldebambi

Le carnaval de Bambiderstroff est l’un des plus anciens en Moselle Est. C’est la 70ème édition cette année. Près de 9 000 personnes sont attendues sur les 5 jours de festivités. C'est le club des Joyeux et ses 40 bénévoles qui organisent l’événement.

🎉 Un événement festif à retrouver sur France Bleu Lorraine Nord