Mardi Gras : le leader du déguisement en ligne est installé en Isère !

Fondé en 2007, le groupe Jadéo, basé à Saint-Quentin-Fallavier (Isère), est le leader européen de la vente de déguisements et accessoires en ligne. En France, son site deguisetoi.fr cartonne. À l'occasion de Mardi gras, rentrez dans les coulisses.

Dans l'immense entrepôt de Saint Quentin Fallavier, les salariés de Jadeo s'activent. Avant la fin de la journée il faut envoyer tous les déguisements et accessoires commandés sur internet avant 15 heures. "Pendant la période de rush, on était jusqu'à 100 employés en même temps dans l'entrepôt, pour 12 000 colis expédiés par jour", explique Alexandre Bordier, le responsable opérationnel.

12 000 colis par jour

Soit 200 palettes chargées dans des camions. Mais le rush, précise le responsable, dure en réalité quasiment six mois. Il débute un peu avant Halloween, puis perdure avec les déguisements offerts à Noël et portés pour le Réveillon, et enfin se poursuit avec "Carnaval", "où les commandes sont plus lissées, car il existe plusieurs dates en fonction des régions et des pays", explique Amandine Hoellinger, responsable communication du groupe.

L'homme chauve-souris, le Batman, est un des classiques de l'entreprise. © Radio France - Alexandre Berthaud

En 2007, le groupe n'était constitué que de deguisetoi.fr, son site Français. Aujourd'hui il possède des sites à l'étranger et exporte partout en Europe. Au service client, on peut entendre plus de neuf langues. "Entre Halloween et Mardi Gras, on a trente personnes toute la journée, plus de 300 appels en Français, et 500 en italien par exemple", raconte Nora, la responsable des relations clients.

En période creuse, photos et déménagement

Après Carnaval, l'activité va donc baisser un peu, même si elle est de plus en plus régulière, confie Amandine Hoellinger, "parce que les adultes se déguisent davantage". Un exemple, parmi d'autres, ce sont ces masques à l'effigie des hommes politiques qui trônent dans la "showroom". "On a du en commander de nouveaux avec tous les retournements qu'il y a eu aux élections", sourit la responsable communication.

La période creuse servira notamment à faire les photos pour les "tubes" de l'année d'après. Le groupe possède son propre studio photo. Mais cet été, ce sera aussi l'occasion de déménager. Car l'entreprise grossit, ne cesse de recruter (en plus des intérimaires qui viennent compléter l'équipe lors de la haute saison). L'entrepôt grandit donc, et passe à 12 000 mètres carrés, cette fois situé à Vaulx-Milieu, toujours en Isère. Le siège de cette "success story à l'Iséroise" reste lui à Saint-Quentin-Fallavier.