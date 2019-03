Mardi Gras : quelles tendances cette année pour les déguisements ?

Pour Mardi Gras, de nombreux petits et grands parcourront les rues déguisés et maquillés. Un rendez-vous très attendu par certains qui s'y prennent parfois un an à l'avance pour avoir le costume parfait.

Calvados, France

Les magasins ont été pris d'assaut ces derniers jours. Beaucoup viennent au dernier moment chercher leur déguisement pour la fête ou pour l'école. Au magasin Fête Sensation à Louvigny près de Caen, les employés conseillent et n'hésitent pas à enfiler les costumes pour faire des démonstrations.

Les super-héros toujours en tête avec les personnages de dessin-animé et de jeux vidéos

Dans les écoles, on retrouvera toujours les classiques Superman, Batman, Spiderman. Des héros qui marquent les enfants et qui restent les costumes les plus choisis selon Nathalie Drieu, directrice du magasin Fête sensation à Louvigny : "Les enfants ont besoin de s'identifier à ces super-héros qu'ils ont l'habitude de voir à la télévision".

Les garçons ne sont pas les seuls à aimer les super héros, Lili accompagnée de son père n'hésites pas à enfiler les ailes de Batman. © Radio France - Marianne Yotis

Côté dessins-animés, les princesses Disney ont toujours autant de succès autant les plus anciennes comme Blanche-Neige que les nouvelles, Elsa ou Vaiana.

L'un des costumes qui pourrait bien faire fureur dans les cours de récré pourrait être le jeu vidéo Fortnite. Sorti en 2017, son succès n'a fait qu'augmenter ces deux dernières années. Au point même que le magasin Fête Sensations a fait une commande de costumes "skins" (différents alters dans le jeu vidéo). Certains ressemblent parfois à des déguisement d'Halloween comme le squelette mais ils sont bien reconnaissables assure le vendeur.

L'une des nouveautés de cette année: la licorne de Fortnite très demandée par les fans © Radio France - Marianne Yotis

Certaines écoles font des déguisements à thème, d'autres ont plus de choix

"Beaucoup d'écoles jouent le jeu et nous envoient leurs élèves pour trouver des déguisements. Souvent ce sont des thèmes" annonce Nathalie Drieu. Le thème des contes revient le plus souvent. François d'ailleurs cherche un déguisement pour son amie, maîtresse d'école. Il voudrait lui trouver un déguisement de Blanche-Neige mais n'arrive pas à trouver.

Le thème fluo est choisi cette année par une école de Mondeville, Anaïs vient chercher un déguisement pour sa fille de 7 ans. Elle s'est décidée sur un tutu vert fluo et des guêtres. Anaïs aime bien l'idée d'accorder tous les déguisements "c'est toujours beau de les voir défiler sur le même thème alors quand chaque année on voit le message à l'école, on cherche quelque chose qui correspond".

Les masques ne sont plus la pièce maitresse du déguisement

Si les masques étaient l'élément principal du déguisement depuis le Moyen-Age, récemment la tendance a changé. "Avant on commençait d'abord par le masque et ensuite on composait son déguisement autour, maintenant il fait partie d'un tout" affirme Nathalie Drieu.

Il est surtout moins pratique et moins original que le maquillage intégral "avec la condensation, le masque peut vite devenir inconfortable sur une journée entière c'est pourquoi les lycéens et les étudiants préfèrent les maquillage. Pour les enfants on a un mix des deux: il y a les parents qui s'y connaissent et préfèrent maquiller leurs enfants et d'autres qui choisissent un masque parce que ça demanderait un maquillage trop travaillé" ajoute Jonas, l'un des vendeurs.

Les masques d'animaux remportent tout de même un vaste succès sur le présentoir qui leur est consacré. Le masque de clown tueur est aussi très demandé.

Si certains fuient les masques pour des raisons de confort, ce couple mise tout dessus! © Radio France - Marianne Yotis

Si le Mardi Gras se termine ce mardi soir, il sera prolongé par les écoles qui le fêtent parfois en décalé pour des raisons d'emploi du temps.