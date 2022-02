Mare Latinu : Bachar Mar-Khalifé concert à Ajaccio d’un artiste éclectique venu du Liban

Bachar Mar-Khalifé est originaire du Liban et sa famille déménage à Paris alors qu’il a six ans. Son enfance et son adolescence baignèrent dans la musique et la poésie. Le piano classique, le jazz, le hip-hop, l’électro et le répertoire traditionnel libanais seront ses sources d’inspiration, autant de styles qu’il s’amusera à réunir dans ses créations. Pianiste, compositeur, chanteur, percussionniste, il ne cesse de jouer de ses différentes casquettes. Bachar Mar-Khalifé compte cinq albums à son actif dont le dernier On/Off est entièrement enregistré au Liban dans une maison en pierre, dans les montagnes au Nord de Beyrouth.

Dans Mare Latinu quoi de mieux que de retrouver l’une des collaboratrice de notre magazine Kantara , Nanette Ziade qui depuis Beyrouth nous présente une famille de musiciens libanais entre tradition et modernité.

Mare Latinu : Nanette Ziade présente Bachar Mar Khalifé Copier

"C’est un artiste qui est fidèle a la lignée familiale celle de son père Marcel Khalifé qui est un artiste très engagé. Bachar Mar-Khalifé a été formé au conservatoire nationale de Paris toute comme son frère, ils sont tous artistes en famille. Mais Bachar a pris un chemin différent de celui de son père qui est resté sur le plan musical dans la tradition orientale, il a lui introduit divers sonnorités dans sa musique même si de temps en temps il revient à la musique traditionnelle . C’est un artiste qui a multiplié les collaborations et orientations ce qui fait de lui _un artiste éclectique qui peu plaire a tout le monde_".

Pour réserver vos places au concert de Vendredi 25 à 20h30 Palais des congrès d'Ajaccio/