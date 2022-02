Mare Latinu : La piraterie et la Corse dès la préhistoire

Le musée de l’Alta Rocca a ouvert un janvier un cycle de conférences sur la question de la piraterie au fil des siècles. Ainsi en janvier ce fut : « Corse et piraterie au Ier millénaire av. J-C : échanges et conflits » avec Pierre-Hubert Pernici, doctorant, université de Corse.

Kewin Peche-Quilichini directeur du musée :

" La piraterie a concerné la Corse dès la préhistoire, et certainement que d’une certaine façon cela existe encore de nos jours. La Corse de par sa situation stratégique a été victime et actrice de cette piraterie, avec une problématique de maîtrise de mers. La circulation maritime sur les routes commerciales attire des convoitises. Des pirateries organisées se mettront en place au fil des siècles, certaines diligentées depuis le continent ou depuis d’autres îles, et parfois depuis les côtes de la Corse elles-mêmes. Nous avons une concordance en ce moment sur ces sujets avec des chercheurs qui y travaillent et sur une chronologie vaste. C’est un élan que l’on peut exploiter pour l’expliquer à un large public, dans le cadre de ce cycle Pirates, la prochaine conférence sur ce thème sera présenté par Antoine Marie Graziani le 9 Avril sur : La piraterie en Corse et en Méditerranée au 16e siècle "

Conférence de Pierre-Hubert Pernici sur les Pirates et la Corse av J-C - Musée Alta Rocca

Les conférences à venir :

Samedi 19 février, 14h30

Approche symbolique de l’eau en Méditerranée : croyances, rituels et gestion d’un pouvoir de vie et de mort Vannina Lari, maitre de conférences, université de Corse

Samedi 12 mars, 14h30

La Corse à l'épreuve des nudistes (1958-1976) Didier Rey, maitre de conférences, université de Corse

Samedi 2 avril, 14h30

Apiculture corse Georges Preziosi, apiculteur

Samedi 9 avril, 14h30

La piraterie en Corse et en Méditerranée au 16e siècle (cycle Pirates !) Antoine-Marie Graziani, professeur, université de Corse

Samedi 21 mai, 14h30

Les bandits d’honneur, pirates de l’intérieur (cycle Pirates !) Jean-Philippe Antolini, guide-conférencier

Samedi 11 juin, 14h30

L’église San Ghjuvanni Battista, étude archéologique d'une église piévane de l'Alta Rocca Patrick Ferreira, archéologue, Inrap

Samedi 2 juillet, 14h30

La législation de l’archéologie Jean-Baptiste Mary, doctorant en archéologie (Univ. Lyon 2, HiSoMA UMR 5189/ED 483, Collectivité de Corse