Nommée aux César 2021, Margaux Lorier a Bayonne dans la peau

Une Bayonnaise est en lice pour la cérémonie des César 2021 ce vendredi soir : Margaux Lorier. Elle a grandi dans le quartier Saint-Esprit et elle a produit "Qu’importe si les bêtes meurent", un film en lice dans la catégorie "Meilleur film de court-métrage". Elle était l'invitée de France Bleu Pays Basque ce matin, à quelques heures de la cérémonie, pour évoquer notamment ses attentes et son parcours.

Un clin d'oeil au Pays Basque dans son film

"Qu’importe si les bêtes meurent", se déroule dans les montagnes de l'Atlas au Maroc, et raconte le bouleversement de la vie de bergers lorsque des extraterrestres débarquent. "Pour en être arrivée là dans ma carrière il faut beaucoup de caractère, et mon caractère a un lien avec le Pays Basque, explique la productrice de 32 ans. On vient de là où se rencontrent la montagne et l'océan, quelque chose de fort, et cette montagne est aussi un élément déterminant dans le film, une partie du décor qui devient un personnage, et c'est là je pense où l'on peut me retrouver."

La Bayonnaise a grandi dans le quartier Saint-Esprit, tout près du cinéma d'art et essai L'Atalante. "J'habitais en face, et c'est lui qui m'a donné le goût du cinéma. Je n'avais qu'à descendre les escaliers, j'étais en salle, et c'est ça qui a changé ma vie." Une vie dans un quartier "cool" comme elle l'explique : "Moi j'en ai toujours été très fière, je me suis même tatoué sur le bras 'fille de Saint-Esp'".

L'option ciné au lycée René Cassin

Mais c'est au lycée René Cassin, que sa vocation naît réellement. Margaux Lorier prend l'option cinéma, avec 8 heures de cours par semaine. "Une super ouverture sur le monde du cinéma avec des profs passionnés et un temps consacré à cela, se rappelle-t-elle. Et donc le temps d'explorer, d'ouvrir des carrières" Aujourd'hui, Margaux Lorier a produit une dizaine de films. Et la nomination aux César représente pour elle "un rêve de petite fille".

Son court-métrage "Qu’importe si les bêtes meurent" est à retrouver en intégralité ici et son interview sur France Bleu Pays Basque ici.

La 46ème cérémonie des Césars se déroule ce vendredi soir dès 21 heures à l'Olympia.