Saint-Georges-d'Oléron, France

Si vous avez entre 30 et 45 ans, vous passiez peut-être vos après-midis d'enfance devant Récré A2, dans les années 80. Et les noms de Bibifoc ou Clémentine résonnent encore dans vos souvenirs. Derrière tout cela, la voix de Marie Dauphin. Repérée par Jacqueline Joubert, la fondatrice de Récré A2, elle intègre l'équipe en 1983. A l'animation avec Dorothée notamment, elle chante aussi les génériques de plusieurs dessins animés.

Aujourd'hui, Marie Dauphin est toujours chanteuse. Elle écrit et compose de nouvelles chansons, comme pour son album "Souvenirs savons" sorti en 2010. Mais parce que le passé n'est jamais bien loin, elle reprend aussi ses succès d'antan. Ce sera le cas ce soir, à St Georges d'Oléron. Le plus emblématique : Bibifoc, dessin animé où un petit phoque et deux enfants tentent de lutter contre la chasse au phoque. Dans les années 80, ce dessin animé est précurseur sur les questions environnementales et animales. Trente ans après, Marie Dauphin a recomposé une chanson, Bibiblues. "L'idée était de voir la situation de Bibifoc, trente après, sur sa banquise qui fond toujours plus."

La pochette de l'album de Bibifoc, chanté par Marie Dauphin, vendu à 800 000 exemplaires, disque d'or en 1985 et dans le top 50 pendant 9 mois - Marie Dauphin (mariedauphin.com)

La nostalgie pour les "bébés Récré A2"

Et même si Marie Dauphin chante aussi ses nouveaux titres, et des chansons qui l'ont marqué (Serge Gainsbourg, les Beatles, Boby Lapointe...), une grande partie du public vient (ré)écouter ces titres qui ont marqué leur enfance. "Forcément il y a de la nostalgie. Je me rends compte que ces chansons ont marqué toute une génération. Et pour les bébés Récré A2, que je chante Bibifoc ou mes nouveaux titres, c'est toujours la même voix". Gérard Cuq est réalisateur, et marié à Marie Dauphin. Depuis les coulisses, il voit souvent des gens émus. "Parmi le public, certains se mettent à pleurer ! Ils reviennent à leurs 6 ans, à leurs 8 ans. Ils ont les yeux qui pétillent".

Patrick Estrade, psychothérapeute auteur du livre "Ces souvenirs qui nous gouvernent", explique cette nostalgie : "Marie Dauphin fait partie d'une sorte d'inconscient collectif. Elle fait référence à un passé qu'on se remémore avec plaisir, car ça fait partie de notre passé, de notre ressenti, de notre culture. On a envie d'aller à ce concert".

Du chant... et du ukulélé

Beaucoup de fans retrouveront donc leurs chansons d'enfance. Mais Marie Dauphin ne veut pas rester coincée dans ce passé "Je suis une amoureuse de la vie avant tout. Je n'ai pas de nostalgie qui m'enfonce". A chaque concert, elle ne se contente donc pas de reprendre ses succès Récré A2, mais tient aussi à montrer ses nouvelles chansons, et son nouveau talent. La chanteuse s'est mise au ukulélé il y a 4 ans, et en est tombée amoureuse. Partout où elle passe, elle tient à jouer avec des groupes de musiques locaux. Sur l'île d'Oléron ce soir, trois gratteurs du Ukulélé Social Klub l'accompagneront sur plusieurs chansons.

Marie Dauphin (debout à droite) en pleine répétition avec Isa, Didier et Bernard du Ukulélé Social Klub d'Oléron © Radio France - Valentin Giraud

Et ce concert à Saint-George d'Oléron a une saveur particulière pour Marie Dauphin. Elle a longtemps vécu sur l'île d'Oléron, son père Pierre Dauphin était peintre et est tombé amoureux des paysages oléronais. A son tour, elle rend hommage à l'île avec une nouvelle chanson, sur le village Domino.

Concert de Marie Dauphin ce soir à 20h30, salle du Trait d'union à Chéray, à Saint-George d'Oléron. L'entrée est gratuite. Et en avant-première, un court extrait de la nouvelle chanson de Marie Dauphin, sur le village de Domino...