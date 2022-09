Marie Léautey revient à Rouen après avoir couru l'équivalent de 698 marathons autour du monde

Son périple s'est achevé au mois d'août, en Australie. La Rouennaise Marie Léautey a réussi l'exploit de boucler un tour du monde en courant, avec des statistiques qui donnent le tournis : en deux ans et demi, elle a couru l'équivalent de 698 marathons sur quatre continents (28 300 km), avec un rythme de six marathons par semaine.

"Ce n'était pas une recherche de la performance"

"Je me rends bien compte que ce sont des distances et un rythme de course qui ne sont pas pas du tout communs", explique la championne, qui ne veut pas non plus en faire des tonnes sur l'aspect sportif de sa performance : "Ce n'était pas une course, ce n'était pas une recherche de la performance... C'était plutôt une quête de la découverte du monde."

Tout de même : avant elle, seules six personnes avaient relevé ce défi. Mais là encore, elle assure qu'elle n'en a pas bavé plus que ça : "L'intensité et la curiosité ont fait que ce n'était jamais une épreuve de douleur. Ça se faisait au contraire dans le bonheur, dans la curiosité, dans la découverte. C'était un voyage fabuleux, vraiment."

Cordillère des Andes et bières locales

En deux ans et demi, Marie Léautey, qui devait courir avec sa poussette remplie de matériel, a usé seize paires de chaussures. Ce qui est relativement peu, finalement. Parfois, il a quand même fallu se débrouiller pour dormir. "En Amérique du Nord, il a fallu planter la tente. Dans le Midwest, il y a des grandes distances où il y a plus de têtes de bétail que d'hommes. Donc, il a fallu improviser un petit peu. Mais sinon, c'était un voyage qui était très, très préparé, donc je savais à quoi m'attendre", explique-t-elle.

Mais après l'effort, le réconfort : la Rouennaise ne s'est pas privée pour tester les spécialités culinaires des pays qu'elle a traversés. "Non seulement des spécialités culinaires, mais aussi des vins locaux, des bières locales. C'était une expérience déclinée aux cinq sens", raconte encore Marie Léautey, invitée ce jeudi de France Bleu Normandie.

Une image lui revient particulièrement aujourd'hui : "L'image la plus forte, sans aucun conteste, c'était la traversée des Andes ou je me suis retrouvée au milieu de cette cordillère, sur une petite route de montagne, une petite route en terre qui m'a amenée à 4.000 mètres d'altitude, à la frontière entre le Chili et l'Argentine. J'avais la vue sur toute la cordillère... On se sent tellement petit, tellement humble... C'était unique, c'était très beau."

Un programme chargé pour son retour

Lors de son aventure, Marie Léautey a levé des fonds pour l'ONG Women for Women, qui aide les femmes victimes de la guerre partout dans le monde. Ce vendredi, elle échangera avec les mineurs de la prison de Rouen, avant de se rendre au collège Barbey-d’Aurevilly où elle a étudié.

Samedi, Marie Léautey sera aussi à Rouen pour la première édition du "Rouen’ing", une course dont elle est la marraine. "C'est une petite course de cinq kilomètres qui aura lieu tous les tous les samedis matins. La première édition est lancée sur les quais de Seine, entre le pont Jeanne d'Arc et le pont Guillaume le Conquérant. Je suis très contente d'être la marraine de cet événement parce que pour moi, c'est aussi comme ça que ça a commencé", conclut la Rouennaise.