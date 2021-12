Marigny-le-Lozon veut renouer avec Westport, la ville américaine qui l'a aidé après la guerre

Après les bombardements de l'été 1944, Westport, petite ville de l'État du Connecticut aux Etats-Unis, est venue en aide à Marigny-le-Lozon. Le maire de la commune du saint-lois veut aujourd'hui renouer avec cette histoire et ses homologues américains.

Comme beaucoup de communes de Normandie, Marigny-le-Lozon, près de Saint-Lô, a été lourdement détruite par les bombardements des alliés à la Libération, en 1944. Vient ensuite le temps de reconstruire et c'est là que Westport, ville américaine d'aujourd'hui 28 000 habitant, vient en aide à la petite commune manchoise.

"C''est elle (Westport) qui a financé la cantine scolaire et qui a payé pendant de nombreuses années la cantine aux enfants," rappelle Fabrice Lemazurier, le maire de Marigny-le-Lozon. L'élu veut que les habitants de Marigny puissent découvrir cette histoire de la commune. Il a donc renommé la salle du conseil municipal "salle Charlotte Mac Lear", en hommage à la référente à Westport qui a accompagné la reconstruction de Marigny.

Maintenant, le maire souhaite renouer les liens avec les élus actuels de la ville de Westport qui ne connaissent pas nécessairement le rôle qu'a pu jouer leur commune à la Libération. "Il me semble important de pouvoir mettre en valeur les échanges qu'il y a eu après la Seconde Guerre mondiale," souligne Fabrice Lemazurier, "l'idée c'est de montrer la reconnaissance que nous avons encore pour cette commune."

Et les liens avec Westport ne se sont pas limités à la reconstruction à l'époque. Pendant plusieurs années, la ville américaine a envoyé des cadeaux à Noël pour les enfants de Marigny-le-Lozon. "On a retrouvé des cadeaux qui avaient été donnés à des enfants de l'époque," indique le maire, "on a retrouvé un ballon de football américain ou des figurines..."

De premiers contacts ont été pris via un historien américain local et après le Covid, la ville prévoit d'organiser une visio-conférence officielle avec les élus de Westport et de Marigny-le-Lozon.