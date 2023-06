Marigny-les-Usages attend les merveilleux fous du volant dans leur drôle de machine

La commune de Marigny-les-Usages, dans la métropole d'Orléans, propose une course un peu spéciale aujourd'hui ! Une descente de caisse à savon, sur un beau parcours de 500 mètres - on attend une vingtaine de concurrents. C'est une première à Marigny, mais la caisse à savon revient indéniablement à la mode, puisque des courses seront aussi organisées à Boigny-sur-Bionne le dimanche 18 juin et à Orléans le 9 juillet.

L'imagination, plutôt que le chrono !

Une caisse à savons, c'est un véhicule sans moteur, qui se déplace donc par la seule force de la pesanteur. Le nom - "soap box" en anglais - vient de l'idée d'un commerçant américain qui glissait dans ses emballages de savon un plan pour construire un véhicule avec des planches. La première course à savon date officiellement de 1933, dans l'Ohio, mais à côté de la pratique sportive, c'est surtout devenu un loisir où chacun rivalise de créativité pour concevoir son engin.

L'affiche pour cette première descente de caisse à savon à Marigny-les-Usages - DR

C'est ce qui a séduit Vincent Delteil, du comité des fêtes de Marigny-les-Usages. "C'est dans l'air du temps, c'est bon enfant, les retransmissions sur la chaîne L'Equipe ont contribué à démocratiser ce loisir, observe-t-il. Gamin, j'avais l'habitude monter à vélo la côte du bourg de Marigny, j'ai tout de suite pensé qu'on avait le potentiel pour y organiser une descente." Une remise de prix aura lieu en fin d'après-midi : "Il y a un aspect chrono, mais ce n'est pas ce qui comptera le plus, on mettra en avant surtout le show, l'originalité et l'imagination des concurrents pour leur caisse à savon."

Une course sentimentale pour la menuiserie Gilbert

Parmi les équipages engagés, il y en a un qui n'aurait voulu manquer le rendez-vous pour rien au monde : l'équipage de la menuiserie Gilbert. La PME est installée à St-Jean-de-Braye depuis 2009, mais elle est née avant-guerre à Marigny-les-Usages, les ateliers étaient situés juste à côté du lieu où est organisée la descente de caisse à savons aujourd'hui ! "Quand il a vu l'affiche des organisateurs, un de nos salariés a tout de suite proposé de participer à l'événement, et cela a suscité un réel enthousiasme, raconte Sandrine Lizier, l'actuelle gérante de l'entreprise. Il y a un côté historique, puisque c'est là que mon grand-père a fondé la menuiserie, mais c'est sentimental aussi pour beaucoup de salariés qui ont effectué une partie de leur carrière sur le site de Marigny."

Une douzaine de salariés ont relevé le défi pour construire la caisse à savon : un châssis a été récupéré sur un vieux tracteur, du Styrodur (plaques de polystyrène) a été utilisé pour l'habitacle (le bois est interdit car trop dangereux en cas de choc), une touche féminine a été ajoutée - ainsi est née "La Gilbertine" ! "Cela représente 150 heures de travail, relève Gilles Bonamy, poseur dans l'entreprise, on a fait ça le soir, après le boulot, mais comme tout le monde était très motivé, ça aide beaucoup !" C'est Luc Rayer, 35 ans d'ancienneté à la menuiserie Gilbert, qui sera chargé de piloter cette caisse à savon : "On a fait des essais sur le parking de l'entreprise, elle semble avoir une bonne tenue de route ; mais bon ! on n'a pas encore eu l'occasion de la tester en descente", sourit-il. Verdict ce dimanche !

PRATIQUE : RDV à Marigny-les-Usages dès 10h ce matin pour les contrôles techniques et les essais, les descentes proprement dites débutent à 13h30 avec théoriquement 3 descentes par engin si le véhicule tient le coup.

