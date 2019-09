Marine Clautour est élue Miss Normandie 2019

Tinchebray, Tinchebray-Bocage, France

C'est un rêve devenu réalité pour Marine Clautour. De nombreuses jeunes filles aimeraient être à sa place. Ce vendredi, elle a été élue Miss Normandie 2019, à Tinchebray, dans l'Orne. Originaire de Rouen, la jeune femme de 21 ans est étudiante en master "gestion du patrimoine et des assurances." A l'annonce du verdict, elle ne peut retenir ses larmes. "Je suis très très émue, je ne m'y attendais pas du tout", confie-t-elle.

Sa famille a fait le déplacement pour l'encourager. Tous, ont des étoiles dans les yeux en regardant "leur" miss. "Il y a beaucoup de fierté en tant que maman", lance Sandrine, sa mère. "Pour moi aussi, d'autant plus qu'on est sœurs jumelles, c'est comme si je faisais l'élection avec elle", poursuit Camille, sa soeur. Son petit ami, Jules, est également très fier : "on la soutient depuis le début, et on va la suivre jusqu'au bout !"

Les quinze candidates à l'élection de Miss Normandie 2019, ce vendredi soir à Tinchebray. © Radio France - Léa Dubost

15 candidates pour une seule couronne

Tout au long de la soirée, les quinze candidates se sont présentées et ont défilé devant le public, très nombreux pour l'occasion. Quatre tableaux ont été présenté : deux en maillot de bain, un en robe de soirée, ainsi qu'un en tenue colorée/fluorescente.

Vaimalama Chaves, Miss France 2019, est venue mettre la fameuse couronne sur la tête de Marine Clautour. Anaëlle Chrétien, Miss Normandie 2018, a passé le flambeau, en confiant, émue : "C'est la plus belle parenthèse de ma vie qui se referme."

Anaëlle Chrétien, Marine Clautour, Vaimalama Chaves et Constance Vautier, vendredi soir lors de l'élection de Miss Normandie 2019. © Radio France - Léa Dubost

Une autre parenthèse s'ouvre pour Marine Clautour. Elle fera partie de la grande aventure Miss France 2020, et participera à l'élection le 14 décembre prochain à Marseille. Sa famille promet de faire le déplacement.

Constance Vautier devient première dauphine et Célia Rabic, deuxième dauphine.