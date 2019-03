Marine Johannès rejoint la WNBA avec les New-York Liberty

Bourges, Cher, Centre-Val de Loire, France

Une nouvelle étape dans la carrière de Marine Johannès. L'arrière des tangos de Bourges et de l'Equipe de France qui vient d'ailleurs d'être sacrée meilleure arrière de l'Euroligue rejoint les rangs de la WNBA ! A 24 ans elle s'engage avec le New York Liberty. Les termes du contrat n'ont pas été communiqués. Arrivée à Bourges pour la saison 2016/17, Marine Johannès a disputé à 2 reprises les quarts de finale de l'Euroligue avec le Tango.

Sous le maillot de l'équipe de France, la jeune et talentueuse joueuse s'était révélée au grand public aux Jeux olympiques de Rio en 2016, avec notamment certaines actions lors du match contre les États-Unis en phase de poule. Les Françaises avaient atteint la 4e place au Brésil. A New York, elle évoluera avec la nouvelle meneuse de l'équipe de France, l'Américaine naturalisée Bria Hartley, ainsi qu'avec sa coéquipière à Bourges, l'ailière canadienne Nayo Raincock-Ekunwe. Une française en WNBA ce n'est pas du jamais vu mais ce n'est pas courant. Depuis Isabelle Fijalkowski en 1997 et depuis la naturalisaiton de Bria Hartley Marine Johannès devient la 14e tricolore seulement a évoluer dans le championnat nord-américain.

La saison de WNBA débutera le 24 mai pour le New York Liberty, avec la réception des Indiana Fever. Le New York Liberty n'est pas pour l'instant une des équipe les plus en vues de la Ligue. Les new-yorkaises ont bouclé la dernière saison régulière de la WNBA 2018 à la 11e place (sur 12 franchises), avec 6 victoires pour 28 défaites et n'ont pas atteint les finales WNBA depuis 2002.

(Avec AFP)