Marion Bartoli, ex-championne de tennis et altiligérienne, se livre sans filtre dans une autobiographie "Renaître"

"Aujourd'hui, je suis à nouveau extrêmement heureuse, en bonne santé, je n'ai vraiment pas du tout à me plaindre et j'ai retrouvé ma vie d'auparavant". Mais il a fallu du temps pour reprendre ce chemin-là, et surtout pour rouvrir cette période noire de sa vie : Marion Bartoli sort aujourd'hui mercredi 24 avril un livre autobiographique, "Renaître" aux éditions Flammarion, où elle se dévoile sans filtre.

Originaire de Retournac en Haute-Loire, Marion Bartoli qualifie sa carrière de "conte de fée" : "C'est quand même un peu un conte de fée de partir de Retournac pour finir par remporter Wimbeldon !" Un sacre qui a fait d'elle une joueuse de tennis des plus connues pendant des années, et qui marque aussi la fin de sa carrière en 2013.

"C'est une psychothérapie"

Par la suite, elle tombe malade et perd énormément de kilos, dans une aventure amoureuse et une descente aux enfers. A partir de 2016, elle commence à travailler sur ce livre avec Géraldine Maillet, mais il est encore trop tôt : "J'ai voulu faire une pause en 2017 parce que je ne me sentais pas de continuer, surtout à aborder la partie extra-tennistique qui n'était pas encore quelque chose de suffisamment cicatrisé. _Donc il a fallu du temps, et en particulier du temps passé sur un terrain de tennis d'où ma tentative de reprise, ce temps passé sur le terrain était nécessaire pour moi_, pour me reconstruire, pour reprendre confiance en moi, et pour être dans un environnement qui m'était familier et extrêmement protecteur". Elle a ensuite pu continuer l'aventure de l'écriture, et rouvrir cette "période noire" de sa vie.

Et aujourd'hui ce livre, il veut dire beaucoup de chose pour Marion Bartoli : d'abord pour mettre les choses sur la table et expliquer sa relation avec son papa, qui a aussi été son entraîneur : "Beaucoup de choses ont été écrites, et ça a fait du mal, notamment à ma maman". Elle raconte ce qui lui est véritablement arrivé, avec ce petit-ami qui l'a détruite : "C'est une psychothérapie, un moyen de tourner la page. C'est aussi pour essayer d'avertir les femmes qui sont dans la même situation que celle que j'ai malheureusement vécu, de leur donner la force de partir, leur donner ce message d'espoir qu'en partant on peut se reconstruire, on peut avoir des jours meilleurs et on peut rencontrer une autre personne qui va nous aimer réellement".

Fière d'avoir été capable de parler de son histoire, Marion Bartoli a désormais plein de projets, toujours en relation avec le tennis. Elle commente des matchs pour plusieurs chaînes françaises et étrangères, et elle vient d'obtenir un diplôme de dessinatrice de mode. Elle dessine les vêtements que portent les joueuses de tennis italienne pour une grande marque en Italie. L'ex-championne joue au tennis, mais "simplement pour s'amuser, sans l'esprit de compétition". Pour la suite, elle aimerait devenir entraîneuse, quand son calendrier lui permettra.

Pour l'instant, Marion Bartoli continue la promotion de son livre "Renaître". Elle n'exclut pas une adaptation au cinéma pour plus tard...