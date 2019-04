Marion Cornu lance un financement participatif pour publier Le dompteur de monstres son premier livre pour enfants

Valenciennes, France

C'est une histoire qui risque d'intéresser de très nombreux parents, le Dompteur de monstres, où comment accompagner les enfants à surmonter leurs cauchemars peuplés de vilains monstres. C'est l'histoire d'un petit garçon aux allures de petit prince qui devient copain avec le monstre poilu de ses cauchemars grâce à sa super cape rouge, et ses grimaces.

Couverture du Dompteur de monstres - Jane Coco

Il parvient ainsi à partir avec lui sur un océan de bonbons. Et pour que les enfants n'aient plus jamais peur des monstres, Marion termine son petit bouquin avec un miroir pour qu'ils s’entraînent à faire des grimaces.

Plus de 1500 abonnés à suivre les aventures de Jane

A la base, la jeune femme de 32 ans ne dessinait pas, elle a seulement commencé pendant sa première grossesse en 2013 car elle avait du temps et surtout l'envie d'extérioriser de façon humoristique ses émotions de future maman, par exemple sa surprise quand son fils bougeait et qu'elle avait l'impression d'un coup de porter 10 bébés. A la naissance de Noah elle a continué à croquer sa vie de jeune mère qu'elle a baptisé Les aventures de Jane sur facebook suivies par plus de 1500 abonnés.

Son fils, directeur artistique du livre

C'est Noah qui lui a donné envie d'écrire ce premier livre dans un style bien différent pour l'accompagner à maîtriser ses peurs, et du coup, le petit garçon de 5 ans suit aujourd'hui tout le processus de création.

Le monstre on l'a imaginé ensemble, je lui ai demandé comment on le dessine le monstre et c'est lui qui m'a dit avec un seul œil, à chaque fois chaque dessin je lui demande son avis, c'est le directeur artistique

Pour publier son livre, une centaine d'exemplaires, Marion a besoin de 1600 euros, elle a donc lancé une cagnotte en ligne sur Ulule. Vous avez jusqu'au 17 avril pour lui donner un coup de pouce.

En contrepartie, la trentenaire propose des éléments tirés du livre dans différents packs, joliment intitulés gardien des rêves, petit dresseur ou encore rêveur voyageur, avec par exemple la super cape rouge du petit garçon, l'attrape rêve ou encore la peluche du monstre spécialement réalisés par des artisans de la région.