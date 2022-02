Marius de l'audiodescription : "Aline" de Valérie Lemercier remporte le prix

C'est le film "Aline", qui succède à "Eté 85" dans le palmarès du Marius de l'audiodescription. Un prix en partie crée par la dijonnaise Dominique Bertucat, de l'association Les Yeux en Promenade et qui récompense la meilleure audiodescription mise à disposition des personnes déficientes visuelles.

La comédienne Raphaëlle Valenti qui a audiodécrit le film, accompagnée de la relectrice déficiente visuelle Delphine Harmel, a raconté sur la scène des locaux du CNC le challenge que ce film a représenté. Notamment pour décrire le visage de Valérie Lemercier, qui joue le personnage d'Aline Dieu de l'enfance à l'âge adulte et qui rend le film très particulier : "on s'est tordus le cerveau, et on a fini par choisir de parler des yeux rieurs de Valérie Lemercier, je ne sais pas si c'était la bonne solution". Une question qui a visiblement animé les débats dans le jury parce qu'évidemment tout le monde n'a pas la même perception selon qu'il a déjà vu un jour le visage de Valérie Lemercier ou pas.

Raphaëlle Valenti regrette de ne pas avoir pu discuter du film avec la réalisatrice avant de travailler sur l'audiodescription.