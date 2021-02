Marius de l'audiodescription : trois côte-d'oriens dans le jury

Depuis quelques années, un nouveau prix a fait son apparition dans le milieu du cinéma : le Marius de l'audiodescription. Créée notamment par la dijonnaise Dominique Bertucat , cette récompense est remise depuis 2018 à la meilleure audiodescription pour aveugles et malvoyants parmi les nominés pour le César du meilleur film. Cette année, le jury sera composé de 147 membres, dont trois Côte-d'oriens.

Dominique Bertucat, Rachel Perrin et Gérard Lemoine sont tous les trois aveugles ou malvoyants. L'audiodescription leur permet de découvrir des films au cinéma ou des les suivre à la télévision. Plus qu'une simple voix-off, l'audiodescription doit être de qualité pour permettre aux jurés d'apprécier correctement les films. "Il faut que la voix soit bien choisie, qu'elle ne soit pas trop proche de celle du personnage principal" détaille Rachel Perrin. Elle a besoin que l'audiodescription décrive les vêtements, les traits des personnages, l'ambiance du décor, le paysage, bref tous les détails utiles à la compréhension et à l'immersion. Gérard Lemoine s'agace quand la voix de l'audiodescripteur raconte ce que l'on entend déjà dans les dialogues du film.

Les années précédentes, le Marius a récompensé les films suivants : Petit Paysan d'Hubert Charuel, audiodécrit par Morgan Renault (2018), Pupille de Jeanne Herry, audiodécrit par Dune Cherville (2019) et J'accuse de Roman Polanski, audiodécrit par Raphaëlle Valenti (2020).

La cérémonie de remise de prix, qui a lieu habituellement dans les locaux du CNC à Paris, se fera sûrement à distance cette année, dans le courant du mois de mars.