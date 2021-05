Mark Lesser, voix française de Joey, débordé de messages pour le retour de Friends

Les messages ont commencé il y a quelques mois. Des fans, qui demandent à Mark Lesser, la voix française du personnage de Joey Tribbiani dans la série Friends pendant les huit premières saisons, s'il en sait plus sur l'épisode spécial qui réunira les six amis sur nos écrans, le jeudi 27 mai 2021. Et surtout, si c'est lui qui assurera le doublage de la voix de Matt Leblanc, l'interprète de Joey.

L'acteur du Nord-Sarthe, qui a également doublé Son Gohan dans Dragon Ball Z ou encore Berlioz dans les Aristochats, garde le mystère. Car l'épisode spécial, où Lady Gaga et Justin Bieber feront une apparition, sera diffusé en même temps qu'aux Etats-Unis, sur la plateforme Salto. En version originale, donc. Il n'est pas encore certain qu'une version doublée en français soit réalisée par la suite.

Engouement intact

Mark Lesser ne s'y attendait pas. "Quand j'ai commencé, on n'avait pas encore les réseaux sociaux. Les premières saisons de Friends sortaient en VHS !, sourit-il. Mais aujourd'hui, il y a _plus d'interaction avec le public_. C'est hyper sympa et étonnant."

La série, diffusée d'abord sur France 2 dans les années 1990, a traversé les générations. Régulièrement rediffusée à la télévision française, le jeune public la découvre encore mieux quand, en 2015, Netflix rachète les droits. "Pour les plus vieux, il y a de la nostalgie, de quand ils étaient ados... Mais les jeunes sont tout autant fans ! C'est fou de voir l'attachement à cette série", raconte Mark Lesser.

"On a évolué avec les acteurs"

Au fil des années, Mark Lesser s'approprie le personnage de Joey, devient plus libre dans son interprétation. "On évoluait avec les acteurs. On voit bien qu'entre la saison 1 et la saison 10, ils sont beaucoup plus fluides, plus naturels. C'est pareil pour nous !" Les comédiens de l'équipe de tournage deviennent amis, improvisent certains passages absents de la version originale. Comme dans la saison 3, dans l'épisode où Joey et Chandler adoptent un canard et se surnomment entre eux "mon poussin". "C'est très important de retrouver la spontanéité et l'énergie des comédiens américains, qui eux jouaient devant un public, explique-t-il. Dans l'équipe de doublage, on essayait de recréer cet esprit de troupe."

Aujourd'hui, Mark Lesser continue le doublage. Cette année, on l'entendra notamment dans le film d'animation Justice Society : World War II.