Marly PlayGames : quand les jeux d'hier et d'aujourd'hui se rencontrent le temps d'une partie

La deuxième édition du Marly PlayGames a attiré beaucoup de mordus de jeux vidéos ou de jeux de sociétés. Autour de démonstrations ou tournois, petits et grands ont pu découvrir des jeux d'une autre génération. De la dernière console Nitendo Switch aux jeux d'arcades, à vos manettes !

La toute dernière Nitendo Switch, sortie du paquet vendredi pour le public était évidemment très prisée dans le centre socio culturel de Marly ce samedi. La console qui se joue dans le salon et s'emporte partout suscite l'intérêt des plus jeunes, attirés par l'odeur de la nouveauté technologique. Pour ce qui est des jeux qui proposent la réalité virtuelle, même constat. Il faut souvent faire la queue pour tester cette fonctionnalité high tech, juste le temps d'une partie.

Les jeux d'arcades ont la cote

Mais ce sont les jeux d'arcades qui semblent attirer le plus de curieux. Les salles d'arcades avec ces fameux meubles dédiés que l'on retrouvait souvent dans les bars des années 1980. Si les enfants sont refroidis de prime abord par les graphismes et les règles "trop simples" de ces jeux oldschool, ils prennent tout de même du plaisir avec eux !

C'est un peu comme les jeux des anciens téléphones, ça va c'est sympa quand même ! — Yacine, 15 ans

"On jouait au flipper à la sortie du lycée dans les cafés, on revient vingt ans en arrière, vingt plus jeunes, sans les contraintes de maintenant !" explique Philippe, la tête pleine de souvenirs de jeunesse. Le père de famille reste ultra concentré devant le flipper, on entend le bruit des billes métalliques résonner de plus en plus fort à chacune de ses tentatives pour décrocher l'extra-ball.

Faire bouger les mentalités des plus jeunes

Si cette manifestation est à nouveau un franc succès, c'est sans doute le résultat du travail de son organisation Jean Pauline et des associations Blue Orange Games et Tryptik Games. L'accent est mis sur le jeu fédérateur tout en s'adaptant aux nouvelles technologies.

On doit s'adapter aux demandes des jeunes, de plus en plus connectés. Mais avec la tablette, on est seul. Alors qu'avec le jeu de société, on est plusieurs. C'est pourquoi on essaie avec ce type de manifestation de créer une dynamique autour de ces deux types de jeux. On tente également de montrer aux jeunes générations, qu'on s'amusait tout autant il y a trente ans avec parfois quelques pièces de franc seulement. — Jean Pauline, organisateur de Marly PlayGames