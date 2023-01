"Mars et Vénus, Tempête au sein du couple", le 7 janvier à Tours

" Mars et Vénus, Tempête au sein du couple " avec 2 comédiens très attachants, aborde cette question sensible : Qui a décidé que l'homme et la femme devaient vivre ensemble ? Nous sommes différents ! ... Vous trouverez peut-être une partie de la réponse à cette question en allant assister à ce spectacle qui mérite franchement le détour et qui est actuellement en tournée des petites salles dans toute la France.

Dans ce couple que tout oppose, Elle aime la tendresse et le romantisme, il aime essayer les positions du Kamasutra et l'OM. Elle est fonctionnaire et lui publicitaire. Elle veut partir en vacances sur une belle plage de sable blanc entourée d'eaux turquoise, il veut aller voir le grand prix de formule 1 ou la finale de la Coupe du monde...

Après plus de 300 représentations, un succès au Festival d'Avignon, ce spectacle loufoque met en lumière les petits soucis de notre quotidien et risque de vous les faire oublier.