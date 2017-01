"Marseille capitale européenne du sport 2017" : la cérémonie d'ouverture s'annonce grandiose !

La cérémonie d'ouverture de "Marseille capitale européenne du sport 2017" se déroule ce samedi sur le Vieux-Port. 150.000 spectateurs sont attendus sous la haute surveillance d'un millier de policiers et gendarmes. Une fête monumentale, avec un feu d'artifice et une folle course de patins à glace.

Gendarmes, policiers nationaux et municipaux : mille personnes au total vont assurer la sécurité de l'événement qui va attirer 150.000 personnes sur le Vieux-Port de Marseille ce samedi. Les spectateurs pourront être fouillés sur 40 points d'accès. Des chiffres donnés par le préfet de Région Stéphane Bouillon en direct sur France Bleu Provence.

C'est tout le secteur du Vieux-Port qui sera "sanctuarisé" : circulation interdite samedi dès 13 heures Quai du Port (côté mairie) et à partir de 15h30 en face, Quai de Rive-Neuve. Le stationnement sera carrément interdit dans un large triangle autour de l'Hôtel de Ville samedi jusqu'à minuit.

Gladiateurs sur glace !

La mairie de Marseille attend l'affluence des grands soirs pour les spectacles de danse et de musique, et pour le feu d'artifice tiré à 18h30. Le point d'orgue à partir 19 heures : le "Red Bull Crashed Ice", course déjantée de patin sur glace : 150 participants venus d'une vingtaine de pays, 4 compétiteurs par série éliminatoire. Des "gladiateurs sur glace" qui dévaleront à 80 kilomètres heure les 345 mètres tortueux de piste verglacée installée entre l'Hôtel Intercontinental et la mairie. Du grand spectacle diffusé sur 4 écrans géants !

Des festivités exceptionnelles que France Bleu Provence, partenaire officiel de la cérémonie, vous fera vivre en direct ce samedi avec un dispositif spécial et des émissions depuis le Vieux-Port.