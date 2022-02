Marseille-Cassis : c'est parti pour les inscriptions !

C'est le rendez-vous incontournable de la course à pied en Provence. La 43e édition de Marseille-Cassis se déroulera le dimanche 30 octobre prochain, mais c'est dès à présent qu'il faut réserver son dossard. Après une année 2021 qui a marqué le retour de la course de 20 km avec près de 13.000 coureurs inscrits (en raison des restrictions sanitaires), ce sont cette fois 20.000 dossards qui seront distribués.

Les habitués le savent : il faut aller très vite pour avoir sa place !

20.000 dossards mis en vente à partir de ce mardi matin

Le premier grand rendez-vous à ne pas manquer débutera ce mardi 1er mars avec le lancement des inscriptions pour les groupes, réservées aux entreprises, associations et clubs sportifs. A partir de 10h ce mardi matin, ils peuvent réserver en ligne sur www.marseille-cassis.com. La réservation est limitée pour de 10 à 100 dossards maximum au tarif unitaire 60€.

Rendez-vous mercredi 2 mars pour les licenciés de la Fédération Française d'Athlétisme, à partir de 9h jusqu'au jeudi 3 mars 2022 9h. Seulement 1500 places sont mises en vente au tarif de 55€.

Les inscriptions grand public se font ce jeudi 3 mars à 10h en ligne sur www.marseille-cassis.com, au tarif unitaire de 60€.

Notez bien que des dossards seront à gagner régulièrement sur France Bleu Provence, alors restez à l'écoute !

Les coureurs s'engageront pour la défense de l'environnement

Cette année, Marseille-Cassis souhaite s'engage en faveur de l'environnement et fait le choix de soutenir Pure Ocean, l’ONG de l'Océan et de la Méditerranée, créée en 2017 à Marseille. Pure Ocean œuvre à la préservation des milieux naturels en accompagnant des programmes de recherche scientifique afin de sauvegarder la biodiversité et les écosystèmes marins.

Grâce à l'engagement de Marseille-Cassis, Pure Ocean bénéficiera d'un soutien financier, d’une opportunité de sensibilisation du public et d'une mise en lumière des enjeux environnementaux tout au long de la 43e édition de la course.

Pour accompagner l'association, il sera proposé aux coureurs de faire un don optionnel d’un montant de 10€ en sa faveur lors de chaque inscription individuelle en ligne et les 1000 dernières places seront proposées à la vente au tarif de 70€, dont 10€ seront reversés à Pure Ocean.