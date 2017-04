Marseille honore la mémoire d'Edmond Rostand

Laissée à l'abandon pendant un siècle, la tombe du dramaturge Edmond Rostand a été réhabilitée et inaugurée samedi 1er avril au

" Chaque soir, partout dans le monde, se joue Cyrano de Bergerac." C'est non sans fierté que Thomas Sertillanges, un amoureux d'Edmond Rostand, aime à rappeler combien la pièce en cinq actes et en vers est restée célèbre. Celui qui est aujourd'hui le Président des Amis du musée Cyrano de Bergerac - un projet de musée pas encore concrétisé - a récolté 15 000 euros de dons en trois ans auprès de la Ville de Marseille, de grandes entreprises et de mécènes pour rénover la tombe de l'écrivain. C'est lors d'une visite du cimetière Saint-Pierre, dans le cinquième arrondissement, que ce Parisien s'étonne de voir la tombe du dramaturge tomber en désuétude. " Les gens oublient que la famille Rostand a marqué la ville, il était temps d'honorer leur mémoire " assure-t-il.

" On ne voyait même plus qui était enterré ici "

Le précieux marbre de Carrare avait eu le temps de noircir depuis un siècle, et les gravures étaient devenues illisibles. " On ne voyait même plus qui était enterré ici " se souvient Thomas Sertillanges. Le caveau accueille dix membres de la famille Rostand, le dramaturge mais aussi Alexis Rostand, un ancien maire de Marseille autrefois Président de la Chambre de commerce et Eugène Rostand, un ancien président de la Caisse d'Epargne. Si quelques rues de la cité phocéenne portent l'illustre nom, cette tombe demeure le seul lieu de mémoire de la famille.

" Je suis fier de voir que des passionnés étrangers à notre univers familial se dévouent pour notre mémoire "

Emmanuel, le descendant d'Eugène Rostand, un oncle du dramaturge, dépose un bouquet de fleurs aux pieds de la croix. Lui qui ne vit pas à Marseille est heureux de pouvoir commémorer dignement le 149 ème anniversaire de la naissance d'Edmond Rostand. " Je suis fier de voir que des passionnés étrangers à notre univers familial se dévouent pour notre mémoire et aussi pour le patrimoine de Marseille " murmure-t-il visiblement ému par la nouvelle sérénité qui envahit le lieu.

L'année prochaine, Marseille commémorera le 100 ème anniversaire de la mort d'Edmond Rostand avec une série de manifestations culturelles.