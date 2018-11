Marseille : la Corniche s'habille de mosaïques dans l'optique des JO 2024

L'incontournable Corniche Kennedy, à Marseille, va subir un lifting complet. D'ici un an et demi, 100 des 600 bancs de l'avenue vont se parer de mosaiques. Un projet fou, initié par l'artiste Paola Cervoni, de l'association Viv'Arthe, dans la perspective des Jeux Olympiques 2024.

Marseille, France

Paola Cervoni, ne se balade jamais sans sa valise à roulettes. Depuis un mois et demi, cette artiste, fondatrice de l'association Viv'Arthe enchaîne les rendez-vous. Le matin dans les maisons de retraite, l'après-midi dans les écoles, parfois l'inverse. Paola Cervoni n'arrête pas, et pour cause. Elle mûrit le projet un peu "fou" de parer de mosaïques, une centaine de bancs de la Corniche Kennedy.

En 2016, l'artiste Paola Cervoni avait déjà relooké une vingtaine de bancs de la Corniche. © Radio France - Florian Cazzola

Des bancs trop "pales, gris et bétonnés"

Le projet de cette artiste de l'Estaque, est né un peu par hasard. "Quand je suis allé sur la Corniche, il y a une dizaine d'années, je me suis assise sur les bancs, je les ai regardés et je les ai trouvés bien gris, bien pales, bien bétonnés, détaille Paola Cervoni entre deux découpes de carreaux de céramique. Comme Marseille est une ville méditerranéenne, pleine de couleurs, j'ai donc pensé qu'assortir une mosaïque à ce front de mer serait idéal."

La fondatrice de l'association Viv'Arthe a mûri son projet plusieurs mois. Elle a attendu que Marseille soit choisie comme site olympique en 2024 pour convaincre la mairie et la métropole de l'intérêt de sa démarche. Une démarche à la fois artistique et participative.

Plus de 2.500 petites mains participent au projet. © Radio France - Florian Cazzola

Inciter les Marseillais à se réapproprier leur ville

Depuis un mois et demi, Paola Cervoni organise des ateliers céramique dans les écoles, les maisons de retraite et les centres pour personnes handicapées. Des centaines de petites mains découpent, assemblent et collent les milliers de petits carreaux. "Le projet est emprunt de valeurs citoyennes, se satisfait Bérangère Sylvestre, la directrice de l'école Sainte-Marie de Saint-Loup, partenaire du projet. Il s'agit de créer quelques chose avec tout le monde. En plus, c'est sur le thème des Jeux Olympiques. C'est un bon moyen pour les élèves de découvrir ces valeurs sportives et surtout, ça leur permet de s'ouvrir aux autres."

Les élèves de l'école Sainte-Marie de Saint-Loup ont dessiné les futures fresques posées sur les bancs de la Corniche. © Radio France - Florian Cazzola

Les Marseillais et les Marseillaises apprécient également l'initiative. "Ça rend la Corniche plus gaie, se réjouit Pierre. Ça la rend plus humaine et ça donne même envie de s'asseoir". Habitué de la Corniche où il pratique son footing, Antoine est lui aussi enchanté, "c'est plus sympa que la grisaille, un peu de couleur, ça change un peu".

100 des 600 bancs de la Corniche devraient être recouverts de mosaïques d'ici un an et demi. "Je me donne 9 ans pour terminer les 3 kilomètres de Corniche", planifie l'artiste.