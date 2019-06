Marseille rattrape son retard en nombre de salles de cinéma

A peu de choses, près l'Alhambra dans le quartier Saint-Henri s'est longtemps battu bien seul comme un Don Quichotte au milieu d'un désert à Marseille. Seul, pour faire vivre le cinéma, surtout le ciné d'Art et d'Essai. Mais depuis, d'autres salles ont ouvert, et d'autres projets arrivent à terme -notamment des rénovations- si bien que le cinéma semble ne s'être jamais aussi bien porté à Marseille.

"Marseille avait un retard certain. Depuis 2-3 ans, le parc marseillais retrouve le niveau qu'il aurait dû avoir ; avec en plus la création de multiplex très innovants comme celui de la Joliette mais aussi des salles d'art et essai très chaleureuses."Xavier Lardoux, directeur du cinéma du CNC.. le Centre national du cinéma et de l’image animée